OpenAI rüstet ChatGPT-Erweiterung für Chrome massiv auf: Tab-Steuerung und Web-Automatisierung

Lange wirkte der ChatGPT-Chatbot in Webbrowsern wie ein isoliertes Werkzeug, das sich meist auf eine schmale Seitenleiste beschränkte. Mit einem umfassenden Update seiner Google-Chrome-Erweiterung bricht OpenAI diese Grenzen nun auf und verwandelt den Assistenten in ein aktives Browser-Werkzeug, das direkt mit offenen Tabs und Webinhalten interagieren kann.
Das aktualisierte Add-on unterteilt die Funktionalität in zwei wesentliche Betriebsmodi, die den Umgang mit dem Internet grundlegend verändern sollen:
Der Chat-Modus: Intelligente Analyse mehrerer Tabs
Im klassischen Chat-Modus kann der Assistent auf alle geöffneten Browser-Tabs zugreifen und diese als direkten Kontext nutzen. Der Anwender muss Informationen oder Links nicht mehr mühsam manuell hin und her kopieren. Stattdessen lassen sich beispielsweise Preise, Produktspezifikationen oder Details über mehrere Online-Shops hinweg direkt vergleichen. Durch das gezielte Erwähnen von Tabs oder die Nutzung von
@Chrome weiß das Modell genau, welche offenen Webseiten für die Beantwortung einer Frage herangezogen werden sollen.
Der Work-Modus: Autonome Web-Automatisierung
Deutlich weiter geht der neue Work-Modus, der den Assistenten in einen echten Web-Agenten für komplexe Aufgaben verwandelt. Zu den praktischen Funktionen gehören hierbei unter anderem:
- Das automatische Ausfüllen von Formularen
- Das Herunterladen von Dateien
- Das Versenden von Nachrichten
- Das automatische Strukturieren und Gruppieren unübersichtlicher Tab-Sammlungen
Für die Nutzung dieser erweiterten Automatisierungsfunktionen im Work-Modus ist mindestens ein Plus-Abonnement erforderlich, während der klassische Chat-Modus breiter verfügbar ist. Neben Google Chrome lässt sich das Update auch in anderen Chromium-basierten Browsern wie Microsoft Edge oder Brave einsetzen.
Sicherheit und Datenschutz im Blick
Da der Assistent tief in den Browser eingreift, setzt OpenAI auf strenge Kontrollmechanismen. Vor Interaktionen mit neuen Websites fragt die Erweiterung standardmäßig um Erlaubnis. Der Anwender behält stets die Kontrolle darüber, welche Domains der Agent nutzen darf und welche Bereiche geschützt bleiben.
Mit diesem Schritt positioniert OpenAI den Assistenten noch direkter im täglichen Workflow und bietet eine leistungsstarke Alternative zu bestehenden Browser-Lösungen.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.