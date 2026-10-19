Microsoft Edge: Revolutionäres Update-System soll Browser-Neustarts überflüssig machen

Lästiges Neustarten des Browsers nach Aktualisierungen könnte bald der Vergangenheit angehören. Microsoft experimentiert derzeit mit einem nahtlosen Update-System für Microsoft Edge, das neue Versionen im Hintergrund einspielen soll, ohne den Anwender zum Schließen und erneuten Öffnen des Programms zu zwingen.

Bisher lädt Edge ein Update herunter und fordert den Nutzer im Anschluss auf, den Browser neu zu starten. Da Microsoft den Veröffentlichungsrhythmus für den Browser auf einen straffen Zwei-Wochen-Takt umgestellt hat, tauchen diese Meldungen im Alltag deutlich häufiger auf. Dies ist einer der Hauptgründe, warum viele Anwender die Installation von Updates regelmäßig aufschieben.

Das von Microsoft vorgestellte Konzept setzt genau an diesem Punkt an. Der frühe Prototyp soll den Browser auf eine neuere, sicherere Version aktualisieren, während die offene Arbeit ohne Unterbrechung fortgeführt werden kann – ganz ohne Neustart-Aufforderung und ohne dass der Nutzer nennenswerte Einschränkungen bemerkt.

Technisch gelöst wird dies durch einen cleveren Kniff: Edge lädt das Update unauffällig herunter und aktualisiert im ersten Schritt die zentralen Browser-Steuerelemente. Die geöffneten Tabs laufen derweil im Hintergrund auf der älteren Version weiter, bis der Anwender einen Link anklickt oder eine neue Seite lädt. Erst in diesem exakten Moment springen die Tabs auf die aktualisierte Programmversion um.

Microsoft stellt jedoch klar, dass es sich hierbei um eine sehr frühe Vorschau handelt. Die Funktion ist zum aktuellen Zeitpunkt weder in der produktiven Software noch im Open-Source-Kern von Chromium enthalten. Bis zu einer flächendeckenden Einführung wird das System noch weiterentwickelt, zeigt jedoch einen vielversprechenden Weg auf, um die Update-Müdigkeit im Browser-Alltag spürbar zu verringern.