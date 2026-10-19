Samsung Galaxy S23: Rollout für One UI 9 gestartet

Samsung rollt derzeit die stabile Version von One UI 9 für die Galaxy S23-Serie im US-Netz von T-Mobile (TMB) mit den Build-Nummern S916USQU8GZIF , S916UOYN8GZIF und S916USQU8GZIF aus. Für Nutzer in Deutschland bedeutet dieser Schritt in den USA eine sehr positive Nachricht.

In der Regel folgt der europäische bzw. deutsche Rollout von One UI-Updates wenige Tage nach dem Start auf dem US-Markt. Da die finale Software-Version nun in den USA verteilt wird, ist eine Freigabe für ungebrandete (DBT) sowie netzbetreiberspezifische Geräte in Deutschland in den nächsten Tagen zu erwarten.

Über die Systemeinstellungen unter Software-Update und Herunterladen und installieren lässt sich manuell prüfen, ob das Update bereits in Deutschland freigeschaltet wurde.

Sicherheitsupdate für den August wird ausgerollt

Das August-Update für die Samsung Galaxy S23-Serie ist gestartet und steht in Korea ab sofort zur Verfügung. Die Aktualisierung wird dort unter den Build-Versionen S918NKSS8FZH2, S918NOKR8FZH2 sowie S918NKSS8FZF1 verteilt. In Kürze wird der Rollout schrittweise auch auf weitere Regionen und Länder ausgeweitet.

Juli-Update steht für Nutzer bereit

Samsung hat damit begonnen, das monatliche Sicherheitsupdate für den Monat Juli für das Galaxy S23 auszurollen. Das Software-Update wird schrittweise bereitgestellt und erreicht Geräte unter der Build-Nummer S911BXXSAFZG1 / S911BOXMAFZG1 / S911BXXSAFZE1. Neben den üblichen Systemoptimierungen und Leistungsverbesserungen bringt die Aktualisierung vor allem die neuesten Sicherheitspatches mit sich, um bekannte Schwachstellen im Android-Betriebssystem sowie in der One-UI-Benutzeroberfläche zu schließen und die Stabilität des Smartphones weiter zu erhöhen.

interne Tests von One UI 9 haben begonnen

Die Entwicklung von Samsungs neuer Benutzeroberfläche One UI 9 schreitet zügig voran und erfasst nun zunehmend die gesamte Galaxy-Produktpalette. Nachdem bereits erste Berichte über Arbeiten an der Software vorlagen, hat der koreanische Technologiekonzern nun auch mit internen Tests der neuen Version für das Flaggschiff Galaxy S23 Ultra in Korea begonnen. Dieser Schritt unterstreicht, dass die Entwicklung von One UI 9 innerhalb des Unternehmens massiv an Fahrt gewinnt und sich die neuen Funktionen und Optimierungen in einem raschen Tempo über die gesamte Modellreihe hinweg ausbreiten.

Sicherheits-Patch für Mai wird verteilt

Großes Update für Samsung-Nutzer in Südostasien: Das auf One UI 8.5 basierende Mai-Update für die Galaxy S23-Serie ist ab sofort in Thailand offiziell verfügbar.

Die Verteilung der neuen Software läuft unter den spezifischen Build-Nummern S918BXXSAFZE1, S918BOXMAFZE1 und S918BXXSAFZE1. Die Bereitstellung in Thailand markiert den Startpunkt für eine größere Verteilungswelle in der Region.

Besitzer eines Modells der Galaxy S23-Reihe in anderen Ländern müssen sich jedoch nicht mehr lange gedulden: Der globale Rollout steht kurz bevor. Samsung wird die Aktualisierung schon bald auf weitere Regionen und Märkte ausweiten. Nutzer können in den kommenden Tagen und Wochen unter Einstellungen > Software-Update manuell prüfen, ob das neue Software-Paket auch für ihr Gerät zum Download bereitsteht.

Samsung Galaxy S23: finale One UI 8 Version erreicht Europa

Samsung verteilt aktuell One UI 8 für die Samsung Galaxy S23 Modelle auch in Europa. In Frankreich steht das Update bereits bereit und es dürfte nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein, bis auch deutsche Nutzer One UI 8 auf den Samsung Galaxy S23 nutzen können.

UPDATE Auch der deutsche Rollout ist mittlerweile bestätigt:

Das Update basiert dabei auf Android 16, so dass man auch gleich die neuste Android Version mit auf die Geräte bekommt.

August Update steht bereit

Das August-Update 2025 für die Galaxy S23-Serie wird mittlerweile verteilt. Samsung hat mit dem Rollout in Europa begonnen. Die Modelle Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra erhalten das Sicherheitsupdate unter den Firmware-Versionen S911BXXS8DYG5, S916BXXS8DYG5 und S918BXXS8DYG5.

Der Fokus liegt auf der Verbesserung der Systemsicherheit, höherer Stabilität und einer flüssigeren Bedienung. Es handelt sich um ein reines Sicherheitsupdate ohne neue Funktionen, aber mit wichtigen Optimierungen. Parallel dazu bereitet Samsung den Start des One UI 8 Beta-Programms vor, das im September auch für die Galaxy S23-Reihe verfügbar sein könnte.

Erste One UI 8 Testversion gesichtet

Die erste Beta-Version von One UI 8 für die Galaxy S23-Serie wurde auf einem Testserver entdeckt. Dies deutet darauf hin, dass Samsung mit internen Tests der neuen Benutzeroberfläche begonnen hat. Die gesichteten Build-Nummern – S918BXXU8ZYH7, S918BOXM8ZYH7 und S918BXXU8EYH7 – lassen vermuten, dass die Entwicklung bereits fortgeschritten ist. Nutzer der Galaxy S23-Reihe dürfen sich somit bald auf neue Funktionen und Verbesserungen freuen, die mit One UI 8 eingeführt werden. Ein offizieller Beta-Start könnte in Kürze folgen, sobald die internen Tests abgeschlossen sind und die Software stabil genug für öffentliche Tests ist.

Wie kann man die neue Version finden?

Um auf deinem Samsung Galaxy S23 nach Software-Updates zu suchen, kannst du diese Schritte befolgen:

Über die Einstellungen

Installiere das Update: Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren.

Wenn ein Update verfügbar ist, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es herunterzuladen und zu installieren. Öffne die Einstellungen: Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade.

Tippe auf das Zahnrad-Symbol auf deinem Startbildschirm oder in der App-Schublade. Wähle „Software-Update“: Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update“. Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates“).

Scrolle nach unten und tippe auf „Software-Update“. Je nach deiner Samsung-Version kann dieser Eintrag leicht abweichen (z.B. „System-Updates“). Starte die Suche: Tippe auf „Herunterladen und installieren“. Dein Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen.

Bevor du ein Update installierst, sollte dein Akku zu mindestens 50% geladen sein. Es ist immer ratsam, deine wichtigen Daten zu sichern, bevor du ein großes Software-Update durchführst. Dazu ist eine WLAN Verbindung sinnvoll um das Datenvolumen des Handyvertrags nicht zu sehr zu belasten.