Redmi K100: Erster Blick geleakt – Riesiger Akku und 185-Hz-Display im Anflug

Nach dem Start der Pro-Modelle verdichten sich die Hinweise auf das Standardmodell der K-Serie von Xiaomi. Aktuellen Leaks zufolge steht die Enthüllung des Redmi K100 noch in diesem Monat bevor. Die durchgesickerten Spezifikationen deuten auf ein echtes Performance-Monster mit bemerkenswerter Akkulaufzeit hin.
Inhaltsverzeichnis
Top-Performance und Display der Extraklasse
Unter der Haube setzt das Redmi K100 laut den Insider-Informationen auf Qualcomms Snapdragon 8 Elite. Unterstützt wird das SoC von einem eigenentwickelten Display-Chip, der die Grafikausgabe optimieren soll. Beim Speicher setzt Xiaomi auf schnelle LPDDR5X-RAM- und UFS-4.1-Standards.
Das flache OLED-Display misst voraussichtlich ca. 6,9 Zoll und setzt mit einer extrem hohen Bildwiederholfrequenz von 185 Hz neue Maßstäbe im Gaming-Bereich.
Kamera und monumentale Akku-Kapazität
Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Energieversorgung: Der Akku soll eine gigantische Kapazität von 10.000 mAh bieten, was eine außergewöhnlich lange Laufzeit verspricht. Geladen wird das Kraftpaket mit 120 Watt per Schnellladefunktion.
Auf der Rückseite arbeitet ein Kamerasystem rund um einen 50-MP-Hauptsensor mit optischer Bildstabilisierung (OIS), ergänzt durch ein Ultraweitwinkel-Objektiv.
Die Key-Features im Überblick
- Display: Ca. 6,9″ Flat-OLED mit 185 Hz Bildwiederholrate
- Prozessor: Snapdragon 8 Elite + dedizierter Display-Chip
- Speicher: LPDDR5X RAM & UFS 4.1 Storage
- Kamera: 50 MP Hauptkamera mit OIS + Ultraweitwinkel (UW)
- Akku & Laden: 10.000 mAh Akku mit 120W HyperCharge
- Software: Android 17 / HyperOS
- Audio & Verarbeitung: Von BOSE abgestimmte Lautsprecher, Metallrahmen, Ultraschall-Fingerabdrucksensor (US FS)
- Schutzklassen: Zertifiziert nach IP68 und IP69 gegen Wasser und Staub
Erscheinungstermin und Name in Deutschland
In Deutschland und Europa wird das Smartphone sehr wahrscheinlich nicht unter dem Namen Redmi K100 in den Regalen stehen. Die Redmi-K-Reihe erscheint erfahrungsgemäß exklusiv auf dem chinesischen Heimatmarkt.
Für den globalen Markt bringt Xiaomi die Geräte dieser Serie traditionell im Rahmen eines Rebrandings heraus:
- Möglicher Name in Deutschland: In Europa dürfte das Modell aller Voraussicht nach als Ableger der POCO F-Serie (voraussehbare Bezeichnung: POCO F9 oder POCO F9 Ultra) auf den Markt kommen.
- Alternative Option: Vereinzelt nutzt Xiaomi leistungsstarke Redmi-Modelle im Westen auch als Basis für Modelle der Xiaomi T-Reihe (z. B. Xiaomi 17T Pro).
Ein Marktstart in Deutschland ist daher erst Anfang bis Frühjahr 2027 zu erwarten, wenn Xiaomi sein globales POCO-Line-up für die neue Generation offiziell vorstellt.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.