One UI 9.5 Beta: Welche Länder sind dabei und wann geht es los?

Während Samsung im Hintergrund bereits Vorbereitungen für kommende Software-Generationen trifft, wirft der Fahrplan für das nächste große Testprogramm seine Schatten voraus. Bei der Verteilung der One UI 9.5 Beta dürfte der südkoreanische Hersteller sehr wahrscheinlich dem bewährten Schema der vorherigen Testphasen treu bleiben.
Verteilungsplan in zwei Wellen
Sollte Samsung das gewohnte Verteilungsmuster (wie zuletzt bei der One UI 9 Beta) beibehalten, erfolgt der Rollout der Beta-Version schrittweise in zwei Phasen:
- Phase 1 (Startländer):
- Deutschland
- USA
- Großbritannien (UK)
- Südkorea
- Phase 2 (Folgeländer):
- Indien
- Polen
Galaxy S26-Serie macht den Anfang
Wie üblich werden die aktuellen Flaggschiffe der Galaxy S26-Reihe die ersten Geräte sein, auf denen registrierte Nutzer die Beta-Software ausprobieren können. Besitzer älterer Modelle oder der Z-Fold/Flip-Reihe müssen sich erfahrungsgemäß ein paar Wochen länger gedulden, bis das Testprogramm schrittweise ausgeweitet wird.
Bei dieser Länderliste und der Reihenfolge handelt es sich um eine Prognose auf Basis der bisherigen Rollout-Strategien von Samsung. Offizielle Terminbestätigungen und der genaue Startschuss in der Samsung Members App stehen derzeit noch aus.
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Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.