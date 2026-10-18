Der Lenker IceUniverse hat die Schutzhüllen für die kommende Galaxy S27 Serie veröffentlicht und damit wird deutlich, dass das neue Galaxy S27 pro wohl eine kleine Version der Ultra-Modelle werden wird. Es nutzt das Design der Ultra-Smartphones. Damit setzt Samsung auf eine 2×2 Strategie: Es gibt zwei normale Modelle (Galaxy S27 und S27+) und zwei Modelle im Ultra-Bereich (Galaxy S27 Ultra und Galaxy S27 pro). Eine Edge-Version wird damit unwahrscheinlich.

Drei Modelle mit Exynos-Prozessor geplant

Die Gerüchteküche rund um die kommende Galaxy S27-Generation läuft auf Hochtouren. Aktuellen Berichten zufolge plant Samsung für das Jahr 2027 eine spürbare Erweiterung seines Line-ups – und könnte dabei auch seine umstrittene Prozessor-Strategie grundlegend neu ausrichten. Im Fokus steht dabei insbesondere der hauseigene Exynos 2700, der in weiten Teilen der neuen Flaggschiff-Familie zum Einsatz kommen soll. Laut jüngsten Branchen-Leaks zeichnet sich für die einzelnen Modelle folgende Aufteilung bei den Prozessoren ab:

Galaxy S27: Exynos 2700 (regionsabhängig auch Snapdragon)

Exynos 2700 (regionsabhängig auch Snapdragon) Galaxy S27+: Exynos 2700 (regionsabhängig auch Snapdragon)

Exynos 2700 (regionsabhängig auch Snapdragon) Galaxy S27 Pro: Exynos 2700 (neues Modell im Portfolio)

Exynos 2700 (neues Modell im Portfolio) Galaxy S27 Ultra: Snapdragon-Prozessor (weltweit bzw. in Top-Märkten)

Was bedeutet das für die Exynos-Strategie?

Sollten sich diese Leaks bewahrheiten, würde Samsung einen spürbaren Kurswechsel vollziehen: Der südkoreanische Tech-Riese dehnt seine hauseigene Halbleiter-Produktion auf deutlich mehr Flaggschiff-Varianten aus.

Der Exynos 2700 als Leistungsträger: Der neue Chip wird im fortgeschrittenen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und soll in internen Tests mit starker Energieeffizienz und optimierter Rechenleistung punkten. Indem Samsung den Prozessor neben dem Basis- und Plus-Modell auch für das neu eingeführte Pro-Modell einplant, erhält der Exynos ein breiteres Fundament in der oberen Preisklasse.

Der neue Chip wird im fortgeschrittenen 2-Nanometer-Verfahren gefertigt und soll in internen Tests mit starker Energieeffizienz und optimierter Rechenleistung punkten. Indem Samsung den Prozessor neben dem Basis- und Plus-Modell auch für das neu eingeführte Pro-Modell einplant, erhält der Exynos ein breiteres Fundament in der oberen Preisklasse. Das Ultra bleibt (vorerst) die Ausnahme:Das absolute Topmodell – das Galaxy S27 Ultra – soll hingegen weiterhin auf Prozessoren aus dem Hause Qualcomm (wie den Snapdragon 8 Elite Gen 6) setzen.Da das Ultra das volumenstärkste und kompromissloseste Flaggschiff darstellt, will Samsung hier offenbar kein Risiko bei der weltweiten Marktakzeptanz eingehen.

Mit der Ausweitung des Exynos 2700 auf fast die gesamte Modellbreite – vom Standardgerät bis hin zum neuen Pro-Ableger – unterstreicht Samsung sein Ziel, unabhängiger zu werden und die hauseigene Chipentwicklung zu stärken. Gleichzeitig sichert sich das Unternehmen mit der Snapdragon-Exklusivität für das Ultra-Modell ab, um auch hartgesottene Technik-Enthusiasten weltweit zufriedenzustellen.

Wie stehst du zu dieser Aufteilung: Wärst du bereit, im regulären S27 oder S27 Pro zum Exynos zu greifen, oder ist der Snapdragon für dich ein Must-have?