Gerüchte um Samsungs Jubiläums-Update: Wird aus One UI bald „Galaxy OS“?

Bei Samsung könnte demnächst ein bedeutender Markenwechsel bevorstehen. Insidern und Branchenberichten zufolge erwägt der südkoreanische Technologiekonzern im Rahmen seines anstehenden Jubiläums-Updates – die Benutzeroberfläche One UI besteht inzwischen seit fast zehn Jahren – ein umfassendes Rebranding der hauseigenen Software.

Aus One UI wird „Galaxy OS“?

In der Gerüchteküche verdichten sich die Hinweise, dass Samsung den etablierten Namen One UI komplett ablegen könnte. Als Wunschnachfolger gilt dabei die Bezeichnung Galaxy OS. Eine solche Neuausrichtung würde eine der auffälligsten Software-Veränderungen der letzten Jahre bei Samsungs mobilen Geräten markieren.

Stärkere Markenidentität und tiefere KI-Integration

Für diesen potenziellen Schritt sprechen aus Branchensicht vor allem zwei strategische Gründe:

Einheitliches Ökosystem: Der Name Galaxy gehört zu den weltweit bekanntesten Konsumgüter-Marken. Eine Umbenennung in Galaxy OS würde das Betriebssystem namentlich noch enger an das gesamte Ökosystem binden – von Galaxy-Smartphones und -Tablets über Smartwatches bis hin zu den Galaxy Book Laptops.

Der Name Galaxy gehört zu den weltweit bekanntesten Konsumgüter-Marken. Eine Umbenennung in Galaxy OS würde das Betriebssystem namentlich noch enger an das gesamte Ökosystem binden – von Galaxy-Smartphones und -Tablets über Smartwatches bis hin zu den Galaxy Book Laptops. Fokus auf Künstliche Intelligenz: Der Markenwechsel soll Gerüchten zufolge mit einer grundlegenden Überarbeitung der Benutzeroberfläche einhergehen. Dabei soll die hauseigene Künstliche Intelligenz (Galaxy AI) noch tiefer in den Systemkern integriert werden, um kontextbasierte Funktionen direkt im System zu verankern.

Wichtige Einordnung: Offizielle Bestätigung steht noch aus

Obwohl das Projekt intern in Teilen bereits unter der Bezeichnung Galaxy OS geführt werden soll, hat Samsung die Namensänderung bislang nicht offiziell bestätigt. Ob die kommende Software-Generation tatsächlich unter dem neuen Namen erscheint oder letztlich doch als One UI 10 an den Start geht, dürfte der Hersteller erst bei der offiziellen Ankündigung enthüllen.