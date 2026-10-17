Nur eine größere Änderung: Google rollt Android 17 QPR2 Beta 7.1 aus

Google hat heute die Beta 7.1 des Android 17 QPR2 veröffentlicht, die mit dem Build-Kürzel CP41.260831.019 für das Pixel 6a sowie alle neueren Pixel-Modelle bereitsteht. Im Fokus dieses Updates steht die Behebung eines kritischen Fehlers, der bei starkem Arbeitsspeicherbedarf durch intensives Page-Reclaim-Thrashing und massive Seitenfehler zu schwerwiegenden Rucklern der Benutzeroberfläche und mehreren Sekunden langen Einfrieren des Systems geführt hatte.

Google rollt Android 17 QPR2 Beta 6.1 aus

Google setzt die Entwicklung seines mobilen Betriebssystems fort und hat die neue Android 17 QPR2 Beta 6.1 für Teilnehmer des Beta-Programms freigegeben. Das aktuelle Update steht für Google-Smartphones ab dem Pixel 6a zur Verfügung und schließt die aktuelle Pixel 11-Serie mit ein.

Angepasste Build-Nummern für neue und ältere Modelle

Die Verteilung der Vorabversion erfolgt wie gewohnt als „Over-the-Air“-Update (OTA). Google spaltet die Firmware-Versionen dabei in zwei unterschiedliche Builds auf, um die spezifische Hardware der neuesten Generation zu berücksichtigen:

Pixel 11-Serie: Die neuesten Flaggschiffe erhalten die Build-Nummer CP41.260831.011 .

Die neuesten Flaggschiffe erhalten die Build-Nummer . Ältere Geräte: Für alle anderen unterstützten Smartphones (vom Pixel 6a bis zur Pixel 10-Serie) ist die Build-Nummer CP41.260831.007.A3 vorgesehen.

Fokus auf Bugfixes und ein bekanntes Problem

Da es sich um ein kleines Zwischenupdate (6.1) handelt, liegt der Fokus primär auf der Behebung von Softwarefehlern und der Verbesserung der Systemstabilität. Google weist in den Veröffentlichungsnotizen jedoch auf einen spezifischen Fehler hin, der Nutzer des neuesten Falt-Smartphones betrifft:

Besitzer des Pixel 11 Pro Fold müssen unter Umständen die Gesichtserkennung (Face Unlock) in den Systemeinstellungen neu einrichten. Ohne diese erneute Registrierung der biometrischen Daten kann es passieren, dass die Funktion nach dem Update nicht ordnungsgemäß arbeitet.

Das Update wird ab sofort in Wellen an alle registrierten Teilnehmer des Android Beta-Programms verteilt. Wie bei allen Vorabversionen richtet sich die Software vorrangig an Entwickler und erfahrene Anwender, da im Alltag weiterhin unvorhergesehene Fehler auftreten können.

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