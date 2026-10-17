Nur eine größere Änderung: Google rollt Android 17 QPR2 Beta 7.1 aus

Google hat heute die Beta 7.1 des Android 17 QPR2 veröffentlicht, die mit dem Build-Kürzel CP41.260831.019 für das Pixel 6a sowie alle neueren Pixel-Modelle bereitsteht. Im Fokus dieses Updates steht die Behebung eines kritischen Fehlers, der bei starkem Arbeitsspeicherbedarf durch intensives Page-Reclaim-Thrashing und massive Seitenfehler zu schwerwiegenden Rucklern der Benutzeroberfläche und mehreren Sekunden langen Einfrieren des Systems geführt hatte.
Inhaltsverzeichnis
Google rollt Android 17 QPR2 Beta 6.1 aus
Google setzt die Entwicklung seines mobilen Betriebssystems fort und hat die neue Android 17 QPR2 Beta 6.1 für Teilnehmer des Beta-Programms freigegeben. Das aktuelle Update steht für Google-Smartphones ab dem Pixel 6a zur Verfügung und schließt die aktuelle Pixel 11-Serie mit ein.
Angepasste Build-Nummern für neue und ältere Modelle
Die Verteilung der Vorabversion erfolgt wie gewohnt als „Over-the-Air“-Update (OTA). Google spaltet die Firmware-Versionen dabei in zwei unterschiedliche Builds auf, um die spezifische Hardware der neuesten Generation zu berücksichtigen:
- Pixel 11-Serie: Die neuesten Flaggschiffe erhalten die Build-Nummer
CP41.260831.011.
- Ältere Geräte: Für alle anderen unterstützten Smartphones (vom Pixel 6a bis zur Pixel 10-Serie) ist die Build-Nummer
CP41.260831.007.A3vorgesehen.
Fokus auf Bugfixes und ein bekanntes Problem
Da es sich um ein kleines Zwischenupdate (6.1) handelt, liegt der Fokus primär auf der Behebung von Softwarefehlern und der Verbesserung der Systemstabilität. Google weist in den Veröffentlichungsnotizen jedoch auf einen spezifischen Fehler hin, der Nutzer des neuesten Falt-Smartphones betrifft:
Besitzer des Pixel 11 Pro Fold müssen unter Umständen die Gesichtserkennung (Face Unlock) in den Systemeinstellungen neu einrichten. Ohne diese erneute Registrierung der biometrischen Daten kann es passieren, dass die Funktion nach dem Update nicht ordnungsgemäß arbeitet.
Das Update wird ab sofort in Wellen an alle registrierten Teilnehmer des Android Beta-Programms verteilt. Wie bei allen Vorabversionen richtet sich die Software vorrangig an Entwickler und erfahrene Anwender, da im Alltag weiterhin unvorhergesehene Fehler auftreten können.
Weitere Beiträge zum Thema Android
- Android Handbuch und Anleitung
- Android Screenshot machen
- Android Recovery Modus
- Android Backup | Android WhatsApp Backup
- Android Internet abschalten und anschalten
- Android schneller machen
- Android Sicherheit erhöhen
- Google Play Store Probleme und Fehler
Neue Artikel rund um Android
- Galaxy S27 Ultra: Hitzeprobleme beim Snapdragon oder nicht?
- Samsung Galaxy A15: dritte Beta-Version von One UI 9 veröffentlicht
- Samsung Galaxy S24 Serie bekommt endlich One UI 9
- Samsung bereitet Start von One UI 9 für das Galaxy A57 in Europa vor
- Samsung Galaxy S27-Serie: drei Modelle mit Exynos-Prozessor geplant
- Offiziell: Samsung erwartet im 3. Quartal 2026 auf neuen Rekordgewinn
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.