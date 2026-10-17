Rekordverkäufe in China: iPhone 18 Pro-Serie bricht alle Marken

Apples neue High-End-Smartphones verzeichnen auf dem chinesischen Markt weiterhin eine bemerkenswerte Nachfrage. Branchenberichten zufolge verzeichnete das iPhone 18 Pro Max in Kalenderwoche 41 einen neuen Höchstwert von knapp 900.000 Neuaktivierungen innerhalb von nur sieben Tagen.

Zusammen kommen das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max in China damit bereits auf über 4 Millionen verkaufte Einheiten seit dem Verkaufsstart.

Starkes Wachstum im hart umkämpften Premium-Segment

Der erfolgreiche Start deutet darauf hin, dass Apple seine dominante Stellung im chinesischen Premium-Markt (Geräte ab 6.000 Yuan / ca. 800 Euro) weiter festigt. Analysen von Marktforschern wie Counterpoint Research zeigten bereits in den ersten Verkaufswochen ein zweistelliges Plus gegenüber der vorherigen Generation.

Dass die Verkaufszahlen trotz gestiegener Einstiegspreise und starker lokaler Konkurrenz derart hoch ausfallen, unterstreicht die weiterhin hohe Strahlkraft der Pro-Reihe in der Region.

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