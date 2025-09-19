Samsung One UI 8: das sind die Neuerungen im Betriebssystem

Mit dem Rollout von One UI 8 auf Basis von Android 16 bringt Samsung eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen auf seine Galaxy-Geräte. Während One UI 7 bereits mit der Einführung der „Now Bar“ und erweiterten KI-Funktionen einen Schritt in Richtung intelligenter Nutzererfahrung machte, setzt One UI 8 diesen Weg konsequent fort – mit mehr Kontextverständnis, besserer Sicherheit und optimierter Bedienung.

Im Folgenden werfen wir einen detaillierten Blick auf die Unterschiede zwischen One UI 8 und One UI 7 und zeigen, wie Samsung seine Benutzeroberfläche weiterentwickelt hat.

Design und Benutzeroberfläche

One UI 8 setzt auf ein noch klareres und konsistenteres Design. Die Icons, Menüs und Widgets wurden überarbeitet, um eine moderne und intuitive Optik zu bieten. Die visuelle Unordnung wurde reduziert, was die Navigation erleichtert und die Lesbarkeit verbessert. Animationen und Übergänge laufen flüssiger, was besonders beim Multitasking spürbar ist.

Die Quick Settings wurden neu organisiert, sodass wichtige Funktionen schneller erreichbar sind. Widgets lassen sich flexibler konfigurieren und bieten mehr Layoutoptionen.

KI und Kontextverständnis

Samsung hebt die KI-Funktionen auf ein neues Level. One UI 8 nutzt multimodale Intelligenz, um den Kontext in Echtzeit zu erfassen. Das bedeutet: Die Oberfläche erkennt, was der Nutzer gerade tut – etwa beim Surfen, Schreiben oder Telefonieren – und bietet passende Vorschläge oder Funktionen an.

Die „Now Bar“, bereits in One UI 7 eingeführt, wurde erweitert und zeigt nun Live-Updates zu laufenden Aktivitäten, etwa Anrufstatus oder „Nicht stören“-Modus. Drittanbieter-Apps können über eine öffentliche API eingebunden werden.

Multitasking und Produktivität

Multitasking wurde deutlich verbessert. Nutzer können Apps im Split-Screen flexibler anordnen – bis zu einem Verhältnis von 90:10. Floating Views und geteilte Fenster ermöglichen es, KI-generierte Inhalte direkt in den Arbeitsablauf zu integrieren, ohne den ursprünglichen Inhalt zu verdecken.

Samsung DeX wurde ebenfalls überarbeitet: Die Desktop-Umgebung wirkt nun noch mehr wie ein klassisches Betriebssystem. Die Anpassung an externe Monitore – inklusive Hochformat – ist nun einfacher möglich. Über die MultiStar-App lassen sich sogar höhere Auflösungen aktivieren.

Sicherheit und Datenschutz

Mit One UI 8 führt Samsung neue Sicherheitsarchitekturen ein. Die „Knox Enhanced Encrypted Protection“ (KEEP) sorgt für app-spezifische, verschlüsselte Speicherbereiche für KI-Anwendungen. Die „Knox Matrix“ erkennt gefährdete Geräte und meldet sie automatisch ab, während verbundene Geräte gewarnt werden.

Zusätzlich wurde die WLAN-Verschlüsselung verbessert, und sensible Berechtigungen lassen sich einfacher verwalten. Der „Sichere Ordner“ bietet nun separate Fingerabdruckregistrierung und kann temporär ausgeblendet werden.

Medien und Konnektivität

Ein Highlight ist die Integration von Auracast – einer Bluetooth-Technologie, mit der Audioinhalte gleichzeitig auf mehrere Geräte gestreamt werden können. Ideal für Gruppen, die gemeinsam Inhalte konsumieren möchten.

Quick Share wurde überarbeitet: Statt eines kleinen Panels öffnet sich nun eine vollständige Ansicht mit separaten Tabs für Senden und Empfangen. Dateien lassen sich direkt auswählen und an Kontakte in der Nähe verschicken.

Kreative Tools und Barrierefreiheit

Mit „Portrait Studio“ können Nutzer künstlerische Haustierporträts erstellen. „Call Captions“ wandelt Sprache während eines Anrufs in Echtzeit in Text um – hilfreich für Hörgeschädigte oder in lauten Umgebungen. Eine neue Übersetzungsfunktion erlaubt es, Ideen durch Tippen direkt in andere Sprachen zu übertragen.

Vergleich: One UI 8 vs One UI 7

Kategorie One UI 7 One UI 8 Android-Basis Android 15 Android 16 Design Modern, aber teils überladen Reduziert, klarer, flüssigere Animationen KI-Funktionen Now Bar, einfache Vorschläge Kontextuelle Intelligenz, Live-Updates, erweiterte API Multitasking Split-Screen begrenzt Flexible Split-Screen, Floating Views, DeX-Optimierung Sicherheit Knox, Sicherer Ordner KEEP, Knox Matrix, verbesserte WLAN-Verschlüsselung Medien & Konnektivität Quick Share (Basisversion) Auracast, überarbeitete Quick Share-Oberfläche Kreative Tools Standard Kamera-Features Portrait Studio, Call Captions, Übersetzungsfunktionen Gerätekompatibilität Galaxy S24-Serie und älter Galaxy S25-Serie, Foldables, Tablets

One UI 8 ist keine radikale Neugestaltung, sondern eine durchdachte Weiterentwicklung. Die Verbesserungen in Design, KI, Sicherheit und Produktivität machen das Update besonders für Power-User und Foldable-Nutzer interessant. Wer Wert auf ein intelligentes, sich anpassendes System legt, wird mit One UI 8 deutlich mehr Komfort und Kontrolle erleben.