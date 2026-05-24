Hardware-Monster im Anmarsch: Mega-Leak enthüllt die extremen Specs des OnePlus 16

In den letzten Jahren hat sich OnePlus immer mehr von seinem Image als reiner „Flaggschiff-Killer“ hin zu einem echten Premium-Hersteller entwickelt. Ein massiver Hardware-Leak zeigt nun, dass das kommende OnePlus 16 (das voraussichtlich Ende des Jahres vorgestellt wird) alle bisherigen Grenzen sprengen und das leistungsstärkste Smartphone in der Geschichte des Herstellers werden könnte.

Die geleakten Spezifikationen lesen sich wie die Wunschliste eines absoluten Power-Users – von bahnbrechender Akkutechnologie bis hin zu einer Display-Bildwiederholrate, die selbst Gaming-Monitore alt aussehen lässt.

Die geleakten Spezifikationen im Überblick

Feature Geleakte Spezifikation Bedeutung für die Praxis Prozessor Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (2nm) Der erste mobile Chip im ultra-effizienten 2-Nanometer-Verfahren von TSMC. Arbeitsspeicher LPDDR6 RAM Next-Gen-Speicher für noch schnellere KI-Berechnungen und Multitasking. Akku Bis zu 9.000 mAh (Silizium-Kohlenstoff) Ein absoluter Rekordwert für Flaggschiffe, ermöglicht durch extrem dichte Si-Carbon-Zellen. Display BOE Flachdisplay mit bis zu 240Hz Ein komplett flaches High-End-Panel mit extrem schmalen Rändern und maximaler Flüssigkeit. Kamera 200 Megapixel Teleobjektiv Periskop-Zoom auf Basis des Samsung ISOCELL HP5-Sensors für verlustfreie Vergrößerung.

Leistung ohne Kompromisse: 2nm-Prozessor und LPDDR6

Das Herzstück des OnePlus 16 bildet Qualcomms zukünftiger Top-Chipsatz, der Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Dieser wird erstmals im hochentwickelten 2-Nanometer-Verfahren (N2P) gefertigt. In Kombination mit dem brandneuen LPDDR6-Arbeitsspeicher verspricht diese Plattform nicht nur einen massiven Leistungssprung, sondern vor allem eine deutlich verbesserte Energieeffizienz und überragende On-Device-KI-Fähigkeiten.

Um diese enorme Kraft auf die Straße zu bringen, verbaut OnePlus ein flaches OLED-Display von BOE, das eine Bildwiederholrate von bis zu 240Hz unterstützt. Damit richtet sich das Smartphone auch ganz klar an anspruchsvolle Mobile-Gamer.

Der Akku-Wahnsinn: 9.000 mAh im schlanken Gehäuse?

Die wohl größte Überraschung des Leaks ist die Nennung eines 9.000-mAh-Akkus. Während ein solcher Wert früher klobigen Outdoor-Smartphones vorbehalten war, macht OnePlus hier Gebrauch von der rasanten Entwicklung bei Silizium-Kohlenstoff-Akkus (Si-Carbon). Diese weisen eine weitaus höhere Energiedichte als klassische Lithium-Ionen-Akkus auf. Nutzer können sich somit auf eine echte Multi-Tage-Akkulaufzeit freuen, ohne dass das Gehäuse unhandlich dick wird. Geladen wird traditionell rasant mit voraussichtlich bis zu 120 Watt per Kabel.

Kamera-Upgrade und Komfort-Features

Auch bei den Kameras klotzt OnePlus ran: Das Highlight auf der Rückseite soll ein 200-Megapixel-Periskop-Teleobjektiv sein, das gestochen scharfe Zoom-Aufnahmen auch bei schwierigen Lichtverhältnissen garantiert.

Abgerundet wird das Hardwarerepacket durch sinnvolle Premium-Details:

Symmetrische Stereo-Lautsprecher für echten Raumklang.

für echten Raumklang. Ein präziser X-Achsen-Vibrationsmotor für erstklassiges haptisches Feedback.

für erstklassiges haptisches Feedback. Volle Wasserdichtigkeit (erwartet wird eine IP68/IP69-Zertifizierung).

(erwartet wird eine IP68/IP69-Zertifizierung). Unterstützung für den Plus Key, eine dedizierte physische Taste für Schnellfunktionen oder die Kamera-Bedienung.

Fazit: Ein echter Meilenstein für OnePlus

Sollten sich diese Spezifikationen im Laufe des Jahres bewahrheiten, baut OnePlus hier nicht einfach nur ein neues Smartphone, sondern setzt ein echtes Ausrufezeichen hinter den Begriff „Flaggschiff“. Das OnePlus 16 könnte die Konkurrenz in Sachen Akkulaufzeit und Display-Geschwindigkeit regelrecht deklassieren.