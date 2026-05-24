Preisknaller bei LEBARA: 10 GB für 3,99 € und 20 GB für 4,99 € dauerhaft sichern!

Während der Mobilfunkmarkt aktuell von Preiserhöhungen und teureren Tarifen geprägt ist, geht der Anbieter LEBARA einen völlig anderen Weg und hält an seinen absoluten Tiefpreisen fest. Wer aktuell auf der Suche nach einem extrem günstigen Handytarif ist, bekommt hier zwei echte Preis-Leistungs-Kracher geboten: 10 GB Datenvolumen für gerade einmal 3,99 € im Monat oder die doppelte Menge mit 20 GB für unschlagbare 4,99 € im Monat.
Das Besondere an dieser Aktion: Die Grundgebühr gilt dauerhaft und steigt nicht nach einigen Monaten an. Zudem haben Sie die Wahl zwischen einer 24-monatigen Laufzeit (mit minimalem Anschlusspreis) oder der maximal flexiblen, monatlich kündbaren Variante.
Inhaltsverzeichnis
Die Highlights der LEBARA-Tarife im Überblick
Egal für welche Variante Sie sich entscheiden, beide Tarife beinhalten standardmäßig starke Inklusivleistungen:
- Netz: Telefónica o2-Netz mit moderner 5G-Unterstützung (bis zu 50 Mbit/s Download, 32 Mbit/s Upload).
- Flatrates: Volle Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze.
- Features: VoLTE und WiFi-Calling sind ohne Aufpreis inklusive.
- Auslands-Bonus: Ein echtes Alleinstellungsmerkmal sind die 50 Frei-Minuten, die jeden Monat für Telefonate in 50 verschiedene Länder enthalten sind – ideal für alle, die Familie oder Freunde im Ausland haben.
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Variante 1: 24 Monate Laufzeit (Anschlusspreis nur 1,00 €)
Wer sich für 24 Monate an den Anbieter bindet, spart maximal beim Anschlusspreis. Dieser wurde von 5,00 € auf nur noch 1,00 € gesenkt. Die Kündigungsfrist beträgt nach Ablauf der Mindestlaufzeit komfortable 4 Wochen.
LEBARA Allnet 10 GB (Laufzeit)
- Datenvolumen: 10 GB 5G
- Grundgebühr: 3,99 € / Monat (dauerhaft!)
- Anschlusspreis: 1,00 €
- ZUM DEAL: 10 GB mit Laufzeit sichern
LEBARA Allnet 20 GB (Laufzeit) – Unsere Empfehlung!
- Datenvolumen: 200 GB 5G
- Grundgebühr: 4,99 € / Monat (dauerhaft!)
- Anschlusspreis: 1,00 €
- ZUM DEAL: 20 GB mit Laufzeit sichern
Variante 2: Flex – monatlich kündbar (Anschlusspreis reduziert)
Sie möchten sich nicht lange binden und flexibel bleiben? Dann sind die Flex-Tarife die perfekte Wahl. Diese haben eine Laufzeit von nur einem Monat und sind jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar. Auch hier wurde der Anschlusspreis von regulär 19,99 € auf faire 10,00 € halbiert.
LEBARA Allnet 10 GB Flex (Monatlich kündbar)
- Datenvolumen: 10 GB 5G
- Grundgebühr: 3,99 € / Monat (dauerhaft!)
- Anschlusspreis: 10,00 €
- ZUM DEAL: 10 GB Flex-Tarif sichern
LEBARA Allnet 20 GB Flex (Monatlich kündbar)
- Datenvolumen: 20 GB 5G
- Grundgebühr: 4,99 € / Monat (dauerhaft!)
- Anschlusspreis: 10,00 €
- ZUM DEAL: 20 GB Flex-Tarif sichern
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Fazit: Welcher Tarif lohnt sich am meisten?
Für gerade einmal 1,00 € mehr pro Monat verdoppelt LEBARA das Datenvolumen von 10 GB auf 20 GB. Wer das Smartphone regelmäßig unterwegs für Musik-Streaming, Social Media oder YouTube nutzt, sollte daher definitiv zum 20-GB-Tarif für 4,99 € greifen – ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis findet man aktuell kaum auf dem deutschen Markt.
Wer zudem weiß, dass er den Tarif ohnehin länger nutzen möchte, spart bei der Laufzeit-Variante noch einmal bares Geld beim Anschlusspreis. Flex-Liebhaber kommen dank des reduzierten Bereitstellungspreises von 10,00 € aber ebenfalls voll auf ihre Kosten.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.