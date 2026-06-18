Vodafone CallYa: Prepaid Freikarte jetzt mit 25 Euro Wechselbonus

Wer mit dem Gedanken spielt, zu den Prepaid-Tarifen von Vodafone CallYa zu wechseln, findet aktuell einen besonders attraktiven Anreiz. Noch bis zum 8. Juli 2026 bietet Vodafone einen Wechselbonus in Höhe von 25 Euro an, sofern Kunden ihre bestehende Rufnummer zum neuen Anbieter mitnehmen.

So funktioniert die Aktion

Der Prozess ist denkbar einfach: Interessenten schließen einen CallYa-Tarif ab und beauftragen im Rahmen der Bestellung die Mitnahme ihrer bisherigen Mobilfunknummer. Sobald die Rufnummer erfolgreich portiert wurde, schreibt Vodafone den Bonus von 25 Euro auf dem Kundenkonto gut.

Vorteile der CallYa-Tarife

Mit der Rufnummernmitnahme profitieren Neukunden nicht nur von der finanziellen Gutschrift, sondern erhalten auch vollen Zugriff auf das leistungsstarke Vodafone-Netz. Die CallYa-Tarife bieten dabei:

Volle Kostenkontrolle: Da es sich um Prepaid-Angebote handelt, fallen keine unerwarteten monatlichen Fixkosten an.

Da es sich um Prepaid-Angebote handelt, fallen keine unerwarteten monatlichen Fixkosten an. Flexibilität: Die Tarife sind monatlich kündbar und bieten eine hohe Planungssicherheit.

Die Tarife sind monatlich kündbar und bieten eine hohe Planungssicherheit. Moderne Netztechnik: Nutzer profitieren vom schnellen 5G-Standard sowie der gewohnten Abdeckung im Vodafone-Netz.

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Wichtige Frist

Die Aktion ist zeitlich begrenzt. Wer den Wechselbonus von 25 Euro nutzen möchte, muss den Antrag auf Rufnummernmitnahme bis spätestens 08. Juli 2026 eingereicht haben. Ein späterer Wechsel führt dazu, dass der Bonusanspruch verfällt.

Für alle, die ohnehin über einen Anbieterwechsel nachdenken, bietet dieses Zeitfenster eine ideale Gelegenheit, den Umstieg zu den Konditionen von Vodafone CallYa wirtschaftlich besonders attraktiv zu gestalten.

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