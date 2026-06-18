Spusu: Ösi-Discounter startet auch in Deutschland

Der österreichische Mobilfunkanbieter spusu hat am 16. Juni 2026 offiziell seinen Markteintritt in Deutschland vollzogen. Das familiengeführte Unternehmen, das bereits über 700.000 Kunden in Österreich zählt, positioniert sich auf dem deutschen Markt mit dem Motto „einfach, menschlich, fair“. Der Start erfolgt als virtueller Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) im Netz von Vodafone.

Die wichtigsten Details zum Start

Tarifportfolio: Zum Start bietet spusu fünf verschiedene Allnet-Flat-Tarife an, die alle monatlich kündbar sind, ohne Anschlussgebühr auskommen und 5G-Unterstützung bieten. Die monatlichen Preise beginnen bei 4,90 Euro.

Zum Start bietet spusu fünf verschiedene Allnet-Flat-Tarife an, die alle monatlich kündbar sind, ohne Anschlussgebühr auskommen und 5G-Unterstützung bieten. Die monatlichen Preise beginnen bei 4,90 Euro. Besonderheiten der Tarife: Ein zentrales Merkmal ist das Daten-Reservesystem („datentrans.fair“), bei dem ungenutztes Datenvolumen nicht verfällt, sondern bis zum Doppelten des monatlichen Tarifvolumens in den Folgemonat übertragen werden kann. Zudem ist ein kostenloser Tarifwechsel einmal monatlich möglich.

Ein zentrales Merkmal ist das Daten-Reservesystem („datentrans.fair“), bei dem ungenutztes Datenvolumen nicht verfällt, sondern bis zum Doppelten des monatlichen Tarifvolumens in den Folgemonat übertragen werden kann. Zudem ist ein kostenloser Tarifwechsel einmal monatlich möglich. Technik: Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern setzt spusu auf eine hohe technische Eigenständigkeit und nutzt ein eigenes Mobilfunk-Core-Netzwerk.

Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern setzt spusu auf eine hohe technische Eigenständigkeit und nutzt ein eigenes Mobilfunk-Core-Netzwerk. Service-Philosophie: Das Unternehmen verzichtet auf Chatbots und ausgelagerte Callcenter und setzt stattdessen auf ein internes Serviceteam, das Kunden bei Anrufen im Schnitt nach etwa zehn Sekunden erreichen sollen.

Das Unternehmen verzichtet auf Chatbots und ausgelagerte Callcenter und setzt stattdessen auf ein internes Serviceteam, das Kunden bei Anrufen im Schnitt nach etwa zehn Sekunden erreichen sollen. Roaming: Die Tarife beinhalten neben EU-Roaming auch die kostenlose Nutzung in der Schweiz und im Vereinigten Königreich sowie 1.000 Inklusiv-Minuten für Telefonate aus Deutschland in andere EU-Länder.

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Der Markteintritt folgt auf langjährige regulatorische Bemühungen des Unternehmens, Zugang zu den deutschen Mobilfunknetzen zu erhalten. Für Interessierte sind die neuen Tarife ab sofort online verfügbar.

Weitere Artikel rund um Simkarten und PIN