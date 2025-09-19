Telekom Netz: neuste Apple Watch Modelle unterstützen 5G

Die neuen Modelle der Apple Watch – Series 11, Ultra 3 und SE 3 – sind ab sofort im deutschen Handel sowie in Telekom Shops und online erhältlich. Erstmals ist die Nutzung des 5G-Netzes mit einer Apple Watch in Deutschland möglich, exklusiv im Netz der Deutschen Telekom. Grundlage dafür ist die sogenannte RedCap-Technologie (Reduced Capability), die auf dem 5G+ Netz der Telekom basiert.

Tarifintegration und Nutzung

Die 5G-Funktionalität steht Kundinnen und Kunden der Telekom ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung, da alle aktuellen MagentaMobil- und Smart Connect-Tarife bereits 5G enthalten. Die Smartwatch lässt sich am einfachsten über eine MultiSIM in Verbindung mit einem bestehenden Mobilfunktarif nutzen. Dabei ist die Apple Watch unter derselben Rufnummer erreichbar wie das gekoppelte iPhone. Falls kein 5G verfügbar ist, erfolgt die Verbindung automatisch über LTE. Die neuen Apple Watch Modelle sind mit allen MagentaMobil-Tarifen ab August 2024 kompatibel.

Partnerschaft mit Apple und technische Entwicklung

Die Deutsche Telekom und Apple pflegen seit 2007 eine enge Zusammenarbeit, die mit der Einführung des ersten iPhones in Deutschland begann. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde die RedCap-Funktionalität im Telekom-Netz gemeinsam getestet und zertifiziert. Die 5G-Konnektivität über RedCap steht daher ausschließlich Kundinnen und Kunden der Telekom zur Verfügung.

RedCap-Technologie im Überblick

Laut Telekom-Technikchef Abdu Mudesir ist die Telekom der erste Netzbetreiber in Deutschland, der ein kommerzielles Produkt auf Basis von RedCap im Rahmen seiner 5G Advanced Infrastruktur anbietet. RedCap wurde speziell für Geräte mit kompaktem Formfaktor, geringem Datenvolumen und hoher Energieeffizienz entwickelt – etwa für Wearables und Sensoren.

Im Gegensatz zu herkömmlichen 5G-Endgeräten, die hohe Datenraten und breite Frequenzspektren nutzen, arbeiten RedCap-Geräte mit reduzierter Hardwareausstattung, was den Energieverbrauch senkt und die Nutzung in Geräten mit kleinen Akkus ermöglicht.

Die Telekom plant, die RedCap-Funktionalität künftig um weitere 5G-Features zu erweitern, insbesondere zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für Geschäftskunden.