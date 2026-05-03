Satellitenkommunikation im Aufwind: Fast jedes zweite Smartphone bis 2030 mit Satelliten-Link

Der Smartphone-Markt steht vor einer technologischen Zäsur. Laut aktuellen Prognosen wird bis zum Jahr 2030 fast die Hälfte aller weltweit ausgelieferten Smartphones (46 %) über eine integrierte Satellitenanbindung verfügen. Während Apple und Samsung das Feld anführen, bereitet sich die Branche auf den Sprung vom Nischen-Feature für Notfälle zum Massenmarkt-Standard vor.

Der Trend zur satellitengestützten Kommunikation (Non-Terrestrial Networks, NTN) wird primär durch High-End-Geräte von Herstellern wie Apple, Samsung, Google und Huawei vorangetrieben. Apple leistete hierbei 2022 mit dem iPhone 14 Pionierarbeit, gefolgt von Huawei im Jahr 2023. Mittlerweile bieten mehr als zehn Marken entsprechende Funktionen an.

Ein entscheidender Wendepunkt ist die jüngste Übernahme von Globalstar durch Amazon. Dieser Schritt verleiht der Technologie nicht nur sofortige Skalierbarkeit, sondern eröffnet Amazon neue Geschäftsfelder im Bereich „Connectivity-as-a-Service“, etwa durch die Integration in Dienste wie Amazon Prime.

Technologische Hürden und der Weg zum Massenmarkt

Trotz des rasanten Wachstums steht die Branche vor Herausforderungen:

Proprietäre Lösungen dominieren : Kurzfristig bestimmen herstellereigene Lösungen den Markt, da der offizielle 3GPP NTN-Standard noch mit Problemen bei der Chipsatz-Bereitschaft und Betreiberzertifizierung kämpft.

: Kurzfristig bestimmen herstellereigene Lösungen den Markt, da der offizielle noch mit Problemen bei der Chipsatz-Bereitschaft und Betreiberzertifizierung kämpft. Fehlende „Killer-Apps“ : Bisher beschränken sich die Anwendungsfälle (basierend auf 3GPP Release 17) weitgehend auf Notrufe (SOS) und Kurznachrichten.

: Bisher beschränken sich die Anwendungsfälle (basierend auf 3GPP Release 17) weitgehend auf Notrufe (SOS) und Kurznachrichten. Release 19 als Gamechanger: Während Release 18 die Akzeptanz im Premium-Segment festigen wird, wird eine breite Einführung in der preiswerteren Mittelklasse erst mit dem 3GPP Release 19 erwartet.

Nordamerika in der Vorreiterrolle

Dank früher Investitionen führt Nordamerika die weltweite Adaption an. Maßgeblich hierfür sind strategische Partnerschaften zwischen Mobilfunkriesen und Satellitenbetreibern, wie etwa T-Mobile mit SpaceX oder AT&T mit AST Mobile. In Europa und China agieren die Mobilfunkbetreiber aktuell noch zurückhaltender, während die Satellitenbetreiber bereits massiv Kapazitäten aufbauen.

Wettbewerb der Chipsatz-Giganten

Der Markt für Android-SoCs (System-on-a-Chip) ist hart umkämpft:

Qualcomm behauptet die Spitzenposition mit seinen Snapdragon X80 und X85 Modems.

behauptet die Spitzenposition mit seinen Snapdragon X80 und X85 Modems. MediaTek holt durch die Integration in den MT6825 5G-Chip auf.

holt durch die Integration in den MT6825 5G-Chip auf. Eigene Lösungen von Huawei, Google (Tensor) und Samsung (Exynos) verstärken den Wettbewerb und drücken langfristig die Kosten.

Ausblick: Ein neues Ökosystem entsteht

Bis 2030 wird erwartet, dass fast jedes zweite ausgelieferte Gerät Satelliten-Funktionen unterstützt. Während Apple, Google und Samsung die höchste Durchdringung erreichen werden, bleibt die Herausforderung für Android-Marken im Einstiegssegment bestehen, Design- und Kostenbeschränkungen zu überwinden. Die Entwicklung wird nicht nur die Hardware verändern, sondern ein völlig neues Ökosystem aus Dienstleistern, Komponentenherstellern und Netzbetreibern schaffen.