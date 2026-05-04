Strategischer Umbruch bei Samsung: Neuer Chef für die TV-Sparte

Der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics reagiert auf den massiven Druck im Fernsehmarkt. Mit einem überraschenden Führungswechsel will der Weltmarktführer seine Position gegen die erstarkende Konkurrenz aus China verteidigen.

In einer für den Konzern ungewöhnlichen Personalentscheidung hat Samsung Electronics den Leiter seiner TV-Sparte ausgewechselt. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, übernimmt Lee Won-jin mit sofortiger Wirkung die Führung des Bereichs. Er folgt auf Yong Seok-woo, der dem Konzern künftig als Berater erhalten bleibt.

Ein Wechsel zur Unzeit

Besonders brisant ist der Zeitpunkt der Bekanntgabe: Üblicherweise vollzieht Samsung strategische Neubesetzungen in der Führungsebene erst zum Jahresende im Dezember. Dass der Wechsel bereits jetzt erfolgt, werten Branchenkenner als deutliches Signal für die Dringlichkeit einer Neuausrichtung. Es ist die erste personelle Veränderung an der Spitze dieser Sparte seit über zwei Jahren.

Offiziell nannte Samsung zwar keinen konkreten Anlass für die Rotation, doch ein Unternehmensvertreter gab gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters die Richtung vor: Der neue Chef soll „neue Perspektiven“ eröffnen. Lee Won-jin, der 2014 vom US-Giganten Google zu Samsung stieß und zuletzt das weltweite Marketing verantwortete, gilt als Experte für moderne Marktstrategien.

Wachsender Druck durch Rivalen

Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Die TV-Sparte von Samsung befindet sich in einer schwierigen Phase:

Gewinnrückgang: Im ersten Quartal belasteten eine stagnierende Nachfrage und hohe Rohstoffkosten die Bilanz.

Im ersten Quartal belasteten eine stagnierende Nachfrage und hohe Rohstoffkosten die Bilanz. Chinesische Expansion: Anbieter wie TCL gewinnen aggressiv Marktanteile hinzu.

Anbieter wie TCL gewinnen aggressiv Marktanteile hinzu. Neue Allianzen: Die im März geschlossene strategische Partnerschaft zwischen dem chinesischen Konkurrenten TCL und dem japanischen Traditionsunternehmen Sony hat die Wettbewerbssituation zusätzlich verschärft.

Herausforderungen für den neuen Leiter

Für Lee Won-jin beginnt seine Amtszeit unter hohem Erwartungsdruck. Er muss nicht nur die Kostenstruktur optimieren, sondern vor allem Antworten auf die technologische und preisliche Offensive der chinesischen Mitbewerber finden. Mit seiner Erfahrung aus dem Google-Kosmos wird von ihm erwartet, dass er die Verzahnung von Hardware und digitalen Inhalten weiter vorantreibt, um Samsung-Fernseher in einem gesättigten Markt wieder deutlicher vom Wettbewerb abzuheben.