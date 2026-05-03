Xiaomi MIX 5 im Mi-Code entdeckt: diesmal Start auch in Deutschland?

Nach aktuellen Berichten aus der Tech-Branche (Stand Mai 2026) verdichten sich die Hinweise auf eine Rückkehr der Xiaomi MIX-Serie in ihrer klassischen Form. Neue Funde im Mi-Code deuten darauf hin, dass das Xiaomi MIX 5 nicht nur in Entwicklung ist, sondern auch eine lang erwartete globale Premiere feiern könnte. Lange war es still um die Flaggschiff-Serie, die einst das Zeitalter der rahmenlosen Displays einläutete. Doch nun deuten technische Indikatoren darauf hin, dass das Xiaomi MIX 5 unter dem Codenamen „Hongkong“ und der Modellnummer „Q5“ für ein monumentales Release im Jahr 2026 vorbereitet wird. Der Verkauf soll dabei wohl international erfolgen und das dürfte auch den Start in Deutschland beinhalten.

Entschlüsselung des Mi-Codes: Warum „Q5“ das MIX 5 ist

Xiaomis interne Namensgebung folgt einer strikten Architektur, die Rückschlüsse auf das Veröffentlichungsjahr und die Hardware-Klasse zulässt:

Der Präfix „Q“ : Dieser steht für die Gerätegeneration des Jahres 2026 . Diese Generation wird voraussichtlich mit dem nächsten Flaggschiff-Silizium von Qualcomm ausgestattet, dem Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro , der im 2nm-Verfahren gefertigt werden soll.

: Dieser steht für die Gerätegeneration des Jahres . Diese Generation wird voraussichtlich mit dem nächsten Flaggschiff-Silizium von Qualcomm ausgestattet, dem , der im 2nm-Verfahren gefertigt werden soll. Die Suffix „5“ : Historisch war diese Kennung den primären Geräten der MIX-Reihe vorbehalten (z. B. MIX 2S als D5X). Da die Nummer „8“ mittlerweile exklusiv für die Flip-Serie reserviert ist, gilt „Q5“ als eindeutiges Zeichen für das MIX 5.

: Historisch war diese Kennung den primären Geräten der MIX-Reihe vorbehalten (z. B. MIX 2S als D5X). Da die Nummer „8“ mittlerweile exklusiv für die Flip-Serie reserviert ist, gilt „Q5“ als eindeutiges Zeichen für das MIX 5. Codename „Hongkong“: In der Forschungsabteilung von Xiaomi signalisiert dieser Name traditionell ein Projekt mit höchster Priorität und dem Status eines technologischen Vorzeigemodells.

Technologische Innovationen: Magnetische Linsen und UDC

Die MIX-Serie fungierte schon immer als Testfeld für experimentelle Hardware. Für das MIX 5 zeichnen sich zwei bahnbrechende Features ab:

Magnetische Wechselobjektive: Berichten zufolge testet Xiaomi ein System aus interaktiven magnetischen Linsen. Nutzer könnten damit externe Optik-Module einfach per Magnetverbindung an das Gehäuse heften, um Zoom-Fähigkeiten oder Stabilisierung auf Profi-Niveau zu heben. Verbesserte Under-Display Camera (UDC): Nach Jahren der Verfeinerung soll die Kamera unter dem Display nun einen Standard erreicht haben, der eine absolut makellose, unterbrechungsfreie Frontansicht ohne Qualitätseinbußen ermöglicht.

Ein globales Comeback

Die wohl wichtigste Nachricht für internationale Fans: Im Gegensatz zum MIX 4, das ausschließlich in China erschien, deuten interne Daten auf einen globalen Rollout hin. Das Gerät wird voraussichtlich direkt mit dem neuen HyperOS 4 ausgeliefert, das für August 2026 mit einer optimierten „Zero Legacy“-Codestruktur erwartet wird, um maximale Stabilität zu gewährleisten.

Mit einem Gehäuse aus hochwertiger Keramik, einem Quad-Curved „Infinite Screen“ und der Rückkehr zur globalen Verfügbarkeit positioniert sich das Xiaomi MIX 5 als direkter Herausforderer im Ultra-Premium-Segment. Ein genauer Termin innerhalb des Jahres 2026 steht noch aus, doch die technologischen Eckdaten versprechen eines der spannendsten Smartphones des Jahrzehnts.