Scratchgate beim iPhone 17: Hat Apple ein Qualitätsproblem?

„Scratchgate“ bezeichnet eine Kontroverse rund um das iPhone 17 Pro und Pro Max, bei der Nutzer und Tester auffällige Kratzspuren bereits kurz nach dem Verkaufsstart gemeldet haben. Besonders betroffen sind die dunklen Farbvarianten wie Tiefblau und Cosmic Orange, bei denen Kratzer deutlich sichtbar werden, da sie das darunterliegende silberne Aluminium freilegen. Das ist natürlich bei den Premium-Modellen mehr als ärgerlich und dazu kommen aktuell auch noch die Akku-Probleme beim iOS 26.

Apple verwendet beim iPhone 17 Pro anodisiertes Aluminium der Serie 7000, das zwar robust ist, aber eine empfindliche Farbschicht besitzt. Die Rückseite ist nur teilweise mit Ceramic Shield geschützt – etwa zwei Drittel der Fläche. Die große Kamera bleibt bei vielen Hüllen ungeschützt. Selbst Zubehör wie MagSafe-Ladegeräte kann sichtbare Abnutzungsspuren hinterlassen.

Reaktionen und Vergleich

Erste Kratzer wurden bereits an Demo-Geräten in Geschäften innerhalb von 24 Stunden festgestellt.

innerhalb von 24 Stunden festgestellt. In sozialen Medien, insbesondere auf Weibo und X, trendet der Begriff „Scratchgate“ als Ausdruck des Unmuts.

und X, trendet der Begriff „Scratchgate“ als Ausdruck des Unmuts. Die Situation erinnert an das iPhone 7 in Jetblack, das ebenfalls für seine Kratzanfälligkeit kritisiert wurde.

„Scratchgate“ ist kein technischer Defekt, sondern ein Designproblem, das durch die Materialwahl und Farbgestaltung begünstigt wird. Wer Wert auf ein makelloses Gehäuse legt, sollte entweder eine helle Farbvariante wählen oder das Gerät konsequent mit einer schützenden Hülle versehen.