Drillisch Marken: neue Aktionen zum Wochenende

Am Freitag, den 19. September 2025, um 11 Uhr sind mehrere attraktive SIM-only Angebote gestartet, die sich insbesondere an preisbewusste Mobilfunknutzer richten. Die Aktionen laufen über verschiedene Plattformen und bieten deutlich vergünstigte Tarife mit großzügigem Datenvolumen.

Besonders hervorzuheben ist die laufende Affiliate-Aktion bei sim24, die bereits seit einiger Zeit verfügbar ist und weiterhin bis Dienstag, den 23. September um 11 Uhr gültig bleibt. Hier erhalten Kundinnen und Kunden 12 GB Datenvolumen für 4,49 € monatlich bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Zusätzlich werden vier Freimonate gewährt, was den effektiven Preis weiter senkt.

Neu hinzugekommen ist ein stark rabattierter Tarif bei sim.de: Für 4,99 € monatlich gibt es 7 GB reguläres Datenvolumen plus 13 GB zusätzlich, also insgesamt 20 GB. Der ursprüngliche Preis lag bei 12,99 €, sodass sich eine Ersparnis von über 60 % ergibt.

Auch sim24.de bietet ab sofort ein neues Paket an: Für 5,99 € monatlich erhalten Nutzerinnen und Nutzer 6 GB reguläres Datenvolumen plus 24 GB on top, also insgesamt 30 GB. Der bisherige Preis betrug 11,99 €, was ebenfalls eine deutliche Reduktion darstellt.

Alle Angebote sind ausschließlich online verfügbar und richten sich an Neukunden sowie wechselwillige Bestandskunden. Die Tarife sind SIM-only, das heißt ohne Endgerät, und eignen sich besonders für Nutzer, die bereits ein Smartphone besitzen und flexibel bleiben möchten.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach günstigen Mobilfunktarifen mit hohem Datenvolumen dürften die aktuellen Aktionen auf reges Interesse stoßen. Wer von den Angeboten profitieren möchte, sollte zeitnah handeln – insbesondere bei der Affiliate-Aktion, die nur noch bis Dienstag läuft.