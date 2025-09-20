Top-Deal bei Handyhelden: Motorola edge 60 Pro mit 40 GB Allnet Flat im Telekom-Netz

Bei Handyhelden ist aktuell ein attraktives Bundle-Angebot verfügbar: Das leistungsstarke Motorola edge 60 Pro mit 512 GB Speicher wird zusammen mit einer umfangreichen Allnet Flat im Telekom D1-Netz angeboten. Die Zuzahlung für das Gerät beträgt einmalig 120 €, während die monatliche Grundgebühr bei günstigen 19,99 € liegt – ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis auf 39,99 €. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.
TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel
Im Tarif enthalten sind 40 GB 5G-Datenvolumen mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und einem Upload von bis zu 10 Mbit/s. Zusätzlich sind eine Telefon- und SMS-Flat, sowie VoLTE- und WiFi-Call-Funktionalität enthalten, was eine stabile Sprachqualität auch über WLAN ermöglicht.
Der reguläre Anschlusspreis von 19,99 € kann durch eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Nummer 8362 innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn vollständig eingespart werden. Darüber hinaus gibt es einen Wechselbonus von 150 € bei erfolgreicher Rufnummernmitnahme. Hierfür muss innerhalb von 30 Tagen nach der Portierung eine SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234 gesendet werden.
Das Angebot richtet sich an alle, die ein leistungsstarkes Smartphone mit großem Speicher und einem umfangreichen Mobilfunktarif im besten Netz suchen. Ein konkretes Aktionsende wurde bislang nicht genannt, daher empfiehlt sich eine zeitnahe Buchung.
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Technikaffin seit den Zeiten von Amiga 500 und C64 – mittlerweile aber eher mit deutlichem Fokus auf die Bereich Mobilfunk und Telekommunikation. Die ersten Artikel im Telco Bereich habe ich bereits 2006 geschrieben, seit dem bin ich dem Thema treu geblieben und nebenbei läuft mittlerweile auch noch ein Telefon- und Smartphone Museum um die Entiwcklung zu dokumentieren.