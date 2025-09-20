Top-Deal bei Handyhelden: Motorola edge 60 Pro mit 40 GB Allnet Flat im Telekom-Netz

Bei Handyhelden ist aktuell ein attraktives Bundle-Angebot verfügbar: Das leistungsstarke Motorola edge 60 Pro mit 512 GB Speicher wird zusammen mit einer umfangreichen Allnet Flat im Telekom D1-Netz angeboten. Die Zuzahlung für das Gerät beträgt einmalig 120 €, während die monatliche Grundgebühr bei günstigen 19,99 € liegt – ab dem 25. Monat erhöht sich der Preis auf 39,99 €. Die Vertragslaufzeit beträgt 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.

Im Tarif enthalten sind 40 GB 5G-Datenvolumen mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s und einem Upload von bis zu 10 Mbit/s. Zusätzlich sind eine Telefon- und SMS-Flat, sowie VoLTE- und WiFi-Call-Funktionalität enthalten, was eine stabile Sprachqualität auch über WLAN ermöglicht.

Der reguläre Anschlusspreis von 19,99 € kann durch eine SMS mit dem Text „AP frei“ an die Nummer 8362 innerhalb von 30 Tagen nach Vertragsbeginn vollständig eingespart werden. Darüber hinaus gibt es einen Wechselbonus von 150 € bei erfolgreicher Rufnummernmitnahme. Hierfür muss innerhalb von 30 Tagen nach der Portierung eine SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234 gesendet werden.

Das Angebot richtet sich an alle, die ein leistungsstarkes Smartphone mit großem Speicher und einem umfangreichen Mobilfunktarif im besten Netz suchen. Ein konkretes Aktionsende wurde bislang nicht genannt, daher empfiehlt sich eine zeitnahe Buchung.