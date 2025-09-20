Ist dünn auch gleichzeitig instabil? Das iPhone Air wurde von JerryRigEverything einem umfassenden Belastungstest unterzogen. Trotz seiner außergewöhnlich schlanken Bauweise von nur 5,6 Millimetern zeigte das Gerät eine hohe strukturelle Stabilität. Im sogenannten Bend-Test ließ sich das Gehäuse weder mit bloßen Händen noch durch gezielte Kraftanwendung über eine Tischkante oder mit Werkzeugen wie einem Hammer beschädigen. Erst bei einer punktuellen Belastung von 98 Kilogramm gab das Gehäuse nach – ein Wert, der deutlich über dem liegt, was im alltäglichen Gebrauch zu erwarten ist.

Auch die Displayoberfläche erwies sich als widerstandsfähig. Das neue Ceramic Shield 2 zeigte erst ab einem Mohs-Härtegrad von 7 sichtbare Kratzspuren, was auf eine verbesserte Oberflächenhärte im Vergleich zu früheren Generationen hinweist. Die fettabweisende Beschichtung blieb selbst nach einem Hitzetest intakt.

Im direkten Vergleich mit dem Galaxy S24 Ultra wurde festgestellt, dass die Antireflex-Eigenschaften des iPhone Air weniger ausgeprägt sind. Dies kann sich bei direkter Sonneneinstrahlung bemerkbar machen, beeinträchtigt jedoch nicht die generelle Nutzbarkeit.

Insgesamt kommt der Test zu dem Ergebnis, dass das iPhone Air trotz seiner filigranen Bauweise eine hohe Widerstandsfähigkeit aufweist und sich im Alltag als robustes Gerät präsentiert. Die Ergebnisse markieren einen deutlichen Fortschritt gegenüber früheren Modellen wie dem iPhone 6, das seinerzeit durch das sogenannte „Bendgate“ in die Kritik geraten war.

iPhone Air Durability test -- I AM SHOCKED

