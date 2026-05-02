Metas KI-Wette: Rekordzahlen treffen auf 145-Milliarden-Dollar-Rechnung

Meta Platforms hat die Erwartungen im ersten Quartal 2026 operativ deutlich geschlagen. Doch an der Börse herrscht Katerstimmung: Ein massiver Anstieg der geplanten Investitionen in KI-Infrastruktur lässt Anleger an der kurzfristigen Profitabilität zweifeln. Mark Zuckerberg setzt alles auf eine Karte – die „persönliche Superintelligenz“.

Trotz des Kursrücksetzers von rund 8,5 % nach Bekanntgabe der Zahlen lesen sich die Ergebnisse der „Family of Apps“ (Facebook, Instagram, WhatsApp) wie ein Triumphzug:

Umsatz: Sprung auf 56,3 Milliarden Dollar (+33 % im Jahresvergleich).

Sprung auf (+33 % im Jahresvergleich). Gewinn pro Aktie (EPS): 7,31 Dollar , was die Schätzungen der Analysten deutlich übertraf.

, was die Schätzungen der Analysten deutlich übertraf. Werbegeschäft: Die Anzahl der Werbeeinblendungen stieg um 19 %, während der Durchschnittspreis pro Anzeige um 12 % zulegte – ein klares Zeichen für die verbesserte Effizienz durch KI-gestützte Targeting-Algorithmen wie „Lattice“.

Warum also der Ausverkauf? Der Grund liegt in der drastischen Erhöhung der Investitionsausgaben (CapEx). Für das Gesamtjahr 2026 hob Meta die Prognose auf 125 bis 145 Milliarden Dollar an (zuvor 115–135 Mrd. $).

Zuckerberg rechtfertigte diesen Schritt mit dem enormen Hunger nach Rechenleistung für das neue Modell Llama 4 und dessen Nachfolger „Muse Spark“, das erst im April 2026 das Licht der Welt erblickte. Die Kosten für Chips (Nvidia, aber auch verstärkt Eigenentwicklungen und Broadcom-Partnerschaften) sowie der Ausbau riesiger Rechenzentren verschlingen das Kapital schneller, als es der Free Cashflow derzeit ausgleichen kann.

KI-Fokus: Von Empfehlungen zu „Agentic AI“

Meta befindet sich mitten in der Transformation von einer Plattform, die Inhalte lediglich empfiehlt, hin zu einem System aus KI-Agenten.

Business AI: Die Zahl der wöchentlichen Konversationen zwischen Unternehmen und Kunden via KI auf Metas Plattformen explodierte von 1 Million zu Beginn des Quartals auf über 10 Millionen Ende März.

Die Zahl der wöchentlichen Konversationen zwischen Unternehmen und Kunden via KI auf Metas Plattformen explodierte von 1 Million zu Beginn des Quartals auf über Ende März. KI-Brillen: Die tägliche Nutzerzahl der KI-gestützten Brillen hat sich im Jahresvergleich verdreifacht. Hier sieht Zuckerberg die Zukunft der Interaktion – weg vom Smartphone, hin zur ständigen KI-Begleitung.

Die tägliche Nutzerzahl der KI-gestützten Brillen hat sich im Jahresvergleich verdreifacht. Hier sieht Zuckerberg die Zukunft der Interaktion – weg vom Smartphone, hin zur ständigen KI-Begleitung. Llama 4 Behemoth: Das im April 2025 veröffentlichte Spitzenmodell mit 2 Billionen Parametern dient nun als „Lehrer-Modell“ für effizientere Ableger wie Scout und Maverick, die bereits Millionen von Entwicklern weltweit nutzen.

Strategisches Risiko oder geniale Weitsicht?

Anleger fürchten ein „Wettrüsten ohne Ende“. Während das Metaverse-Segment Reality Labs weiterhin Milliardenverluste schreibt (Umsatzrückgang auf 402 Mio. $ im Q1), wird die KI-Infrastruktur zum neuen Fass ohne Boden. Zuckerberg gestand im Earnings Call offen ein, dass er keinen präzisen Monat-für-Monat-Plan für die Monetarisierung jedes KI-Produkts habe, aber die „Qualität der Modelle“ der Nordstern sei.

Fazit für Anleger

Meta liefert das Wachstum, das man von einem Tech-Giganten erwartet, verlangt seinen Aktionären aber eine enorme Geduldsprobe ab.

Die Bullen-Sicht: Der aktuelle Rücksetzer bietet eine Einstiegschance. Meta ist mit einem KGV (Nächstes Jahr) von etwa 19 deutlich günstiger bewertet als Alphabet oder Microsoft, wächst aber schneller.

Der aktuelle Rücksetzer bietet eine Einstiegschance. Meta ist mit einem KGV (Nächstes Jahr) von etwa 19 deutlich günstiger bewertet als Alphabet oder Microsoft, wächst aber schneller. Die Bären-Sicht: Solange die Investitionskosten schneller steigen als die operativen Erträge, droht eine Margenkompression. Das Vertrauen, dass die Milliardeninvestitionen in „persönliche Superintelligenz“ tatsächlich neue Erlösströme (jenseits von Werbung) generieren, muss Meta erst noch durch harte Zahlen beweisen.

Die kommende Entwicklerkonferenz WWDC der Konkurrenz und Metas eigene Fortschritte bei der kommerziellen Nutzung von KI-Agenten werden die Richtung für den Sommer 2026 vorgeben.