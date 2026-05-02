Siri 2026: Tim Cook bestätigt Zeitplan und Features

Im jüngsten Quartalsbericht hat Apple nicht nur Rekordzahlen verkündet, sondern auch den Fahrplan für die größte Transformation in der Geschichte von Siri skizziert. Unter dem Banner von „Apple Intelligence“ soll der Assistent noch in diesem Jahr eine grundlegende Neuausrichtung erfahren.

Kein bloßes Feature, sondern das Herzstück

Apple-Chef Tim Cook stellte im Mai 2026 klar, dass Künstliche Intelligenz bei Apple kein isoliertes Zusatzfeature ist. Stattdessen wird Siri zum „essenziellen und intuitiven Bestandteil“ der Geräte-Erfahrung. Das Ziel ist eine Siri-Version, die persönlicher, schneller und privater agiert als je zuvor. Cook betonte, dass Apple Intelligence von Grund auf so konzipiert wurde, dass sie die Privatsphäre der Nutzer respektiert, während sie gleichzeitig tiefgreifende Aufgaben übernimmt.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Branchenberichte und Aussagen aus dem Umfeld der anstehenden Entwicklerkonferenz WWDC (Juni 2026) zeichnen ein konkretes Bild der neuen Siri:

Projekt „Campo“ – Die Chatbot-Schnittstelle: In iOS 27 wird Siri voraussichtlich eine eigene App-Oberfläche erhalten. Anstatt nur als Overlay zu erscheinen, kann Siri als vollwertiger Chatbot genutzt werden, der den Kontext ganzer Dialoge über lange Zeiträume speichert.

In iOS 27 wird Siri voraussichtlich eine eigene App-Oberfläche erhalten. Anstatt nur als Overlay zu erscheinen, kann Siri als vollwertiger Chatbot genutzt werden, der den Kontext ganzer Dialoge über lange Zeiträume speichert. Systemweite Aktionen: Siri soll künftig komplexe Befehle über App-Grenzen hinweg ausführen können. Nutzer könnten beispielsweise sagen: „Bearbeite dieses Foto mit dem ‚Dramatisch‘-Filter und schicke es per Nachricht an Max“ – und Siri erledigt die gesamte Kette autonom.

Siri soll künftig komplexe Befehle über App-Grenzen hinweg ausführen können. Nutzer könnten beispielsweise sagen: „Bearbeite dieses Foto mit dem ‚Dramatisch‘-Filter und schicke es per Nachricht an Max“ – und Siri erledigt die gesamte Kette autonom. Visual Intelligence & Kamera: Die KI wird direkt in die Kamera-App integriert. Siri kann Objekte, Nährwerttabellen oder Kontaktdaten in Echtzeit scannen und verarbeiten, ohne auf externe Portale wie ChatGPT angewiesen zu sein.

Die KI wird direkt in die Kamera-App integriert. Siri kann Objekte, Nährwerttabellen oder Kontaktdaten in Echtzeit scannen und verarbeiten, ohne auf externe Portale wie ChatGPT angewiesen zu sein. Das „Her“-Erlebnis für AirPods: Besonders für die neuen AirPods Pro 3 wird Siri zum ständigen Begleiter. Durch verbesserte Latenzzeiten und „Live Translation“ sollen Gespräche in über einem Dutzend Sprachen fast verzögerungsfrei direkt ins Ohr übersetzt werden.

Partnerschaften und Technik

Obwohl Apple massiv in eigene „Apple Foundation Models“ (Version 11) investiert, wurde eine Kooperation mit Google bestätigt. Die Cloud-Infrastruktur für besonders rechenintensive Anfragen wird teilweise auf Gemini-Technologie basieren. Dennoch bleibt das Credo: Was lokal auf dem iPhone (dank der neuen A19-Chips) berechnet werden kann, bleibt auf dem Gerät.

Wann kommt die neue Siri?

Der offizielle Startschuss fällt am 8. Juni 2026 auf der WWDC. Dort wird Apple die finale Vision von Siri unter iOS 27 präsentieren. Die Markteinführung für alle Nutzer ist für September 2026 geplant – zeitgleich mit dem Amtsantritt des neuen CEO John Ternus und dem Release der iPhone 18-Serie.

Generell Hinweise und Hilfestellung für Apple und iPhone gibt es mittlerweile sehr umfangreich und für unterschiedliche Ansprüche:

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