Samsung One UI 8: Diese Smartphones bekommen das Update noch in diesem Jahr

One UI 8 soll im September zur Verfügung stehen und die meisten der aktuellen Smartphones von Samsung können sich auf das Update freuen. Die folgenden Modelle werden One UI 8 noch in diesem Jahr bekommen (wenn auch zeitlich gestaffelt). Das hat Samsung offiziell bestätigt:

Galaxy S25-Serie (läuft)

Galaxy S24-Serie,

Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6,

Galaxy S24 FE,

Galaxy S23-Serie,

Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5,

Galaxy S23 FE,

Galaxy S22-Serie,

Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4,

Galaxy S21 FE,

Galaxy Tab S10-Serie,

Galaxy Tab S10 FE,

Galaxy Tab S10 Lite,

Galaxy Tab S9-Serie,

Galaxy Tab S9 FE,

Galaxy Tab S8-Serie,

Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G und Galaxy A33 5G.

Vor allem bei den günstigeren Modellen kann es aber noch länger dauern, bis ein Update zur Verfügung steht. Samsung schreibt selbst dazu:

One UI 8 wird zunächst für die Samsung Galaxy S25-Serie verfügbar sein, im Laufe des Jahres werden die Samsung Galaxy S24-Serie, das Samsung Galaxy Z Fold61, das Samsung Galaxy Z Flip62, das Samsung Galaxy S24 FE3 und weitere kompatible Modelle hinzukommen4

Das könnte auch die Reihenfolge sein, nach der die Geräte mit One UI 8 versorgt werden. Einen Überblick über die inhaltlichen Verbesserung von One UI 8 gibt es hier.

Richtig gute Nachrichten beim Thema Akku-Laufzeit

Es gibt erstes Feedback aus den Beta-Test von One UI 8 (ZYF1-Version) und es scheint, das Samsung beim Akku und dem Energieverbrauch gute Arbeit geleistet hat. Die Geräte halten mit der neuen Version deutlich länger durch und auch mit intensiver Nutzung liegt die Akku-Laufzeit deutlich über den Werten der Vorgänger-Version.

Die Hoffnung ist daher, dass Samsung diese starken Laufzeiten auch in die finale Version übernehmen kann und damit die Beschwerden über zu kurze Nutzungszeiten mit One UI 8 nicht mehr notwendig sein werden.

Beta-Programm gestartet

Samsung hat offiziell den Startschuss für One UI 8 und Android 16 gegeben. Die Beta-Version wurde gestartet und Nutzer können damit bereits testen, welche Neuerungen und Veränderungen es gibt. Aktuell sind es dabei in Deutschland die Galaxy S25 Modelle, die am Test teilnehmen können (wohl ohne das Galaxy S25 Edge).

Samsung schreibt dazu:

Die Einführung von One UI 8 ist nicht nur die erste Upgrade-Generation, die parallel zu den neuen faltbaren Geräten auf den Markt kommt, sondern leitet auch einen neuen Rhythmus in der Softwareentwicklung von Samsung mit wichtigen UX- und KI-Updates ein. Sie können einen ersten Blick auf diese Innovation werfen, indem Sie sich für das Beta-Programm anmelden, das heute startet und mit dem Galaxy S25, S25+ und S25 Ultra in Deutschland, Korea, Großbritannien und den USA beginnt.

Bleibt abzuwarten, wie lange der Beta-Test diesmal dauert. Die Hoffnung ist natürlich, dass Samsung damit schneller fertig wird als bei der Vorgänger-Version.

Ist das wirklich ein Major-Update?

Bei Sammobile hatte man die Chance, One UI 8 auf einem Galaxy S25 Ultra zu testen. Damit gibt es Einblicke in den aktuellen Entwicklungsstand. Der Artikel gibt allerdings eine eher ernüchternde Einschätzung ab: One UI 8 bringt in seiner aktuellen frühen Version kaum neue Funktionen und wird als äußerst geringfügiges Update beschrieben. Die Änderungen durch One UI 7.1 scheinen größer zu sein als bei One UI 8.

Wichtige Punkte aus dem Test:

Es gibt kaum sichtbare Neuerungen; viele Änderungen scheinen unter der Haube zu liegen und kommen direkt von Googles Android 16.

Eine kleine Verbesserung ist die neue Version von Quick Share, die nun einen „Receive“-Tab hat, um das Gerät temporär für Dateiübertragungen sichtbar zu machen.

Im UI-Bereich gibt es minimale Anpassungen, wie z. B. neue, eingekreiste Schaltflächen im Pop-up-Menü der Galerie-App und ein paar neue Hintergrundfarben.

Samsung scheint die Notwendigkeit der Galaxy Wearable-App für das Pairing der Galaxy Buds fallengelassen zu haben.

Insgesamt wird One UI 8 auf dem Galaxy S25 Ultra als so minimal angesehen, dass SamMobile bezweifelt, ob es überhaupt als Betriebssystem-Upgrade gilt. Der Artikel erwähnt, dass One UI 8 auf dem Galaxy Z Flip 6 etwas interessanter war, da es dort ein paar Galaxy S25-Funktionen gab, die in One UI 7 fehlten.

SamMobile merkt an, dass es möglicherweise noch weitere Änderungen in der Entwicklung gibt, aber Quellen deuten darauf hin, dass das offizielle One UI 8-Update bereits in den nächsten drei Monaten ausgerollt werden könnte. Wenn das stimmt, könnten die aktuellen Testversionen repräsentativ für das endgültige Update sein.

Samsung One UI 8 könnte schneller kommen als gedacht

Samsung scheint bereits recht weit mit One UI 8 zu sein, denn im Forum weisen die Mitarbeiter bereits darauf hin, dass einige Bugs mit One UI 8 behoben werden. Das lässt sich natürlich nur sagen, wenn die Version bereits recht weit entwickelt ist und die Mitarbeiter auch bereits dazu geschult wurden.

Durch den kürzeren Zeitplan von Android 16 wird One UI 8 ohnehin schneller kommen als in diesem Jahr – eventuell kommt die neue Version aber richtig zeitig und vielleicht überspringen einigen Geräte sogar das unglückliche One UI 7 und bekommen direkt die 8. Version.

One UI 8 bereits im Leistungstest zu sehen

Das ging wirklich schnell. Bei Geekbench ist bereits ein Samsung Galaxy S25 mit One UI 8 aufgetaucht. Das Unternehmen scheint also schon recht weit bei der Entwicklung der neuen Version zu sein und hat bereits eine lauffähige Version fertig gestellt. Die Leistungsdaten sind dabei keine größere Überraschung:

Single-core: 3135

Multi-core: 9938

Das bewegt sich im Bereich der Performance der Vorgänger-Version. Größere Leistungssprünge sollte man also durch One UI 8 nicht erwarten.

One UI 8 soll schneller erscheinen als gedacht

Google will in diesem Jahr Android 16 schneller als in den Vorjahren auf den Markt bringen und das setzt auch Samsung unter Druck, One UI 8 schneller zu entwickeln als bisher. Laut Leaker IceUniverse ist dies auch tatsächlich der Fall und das Unternehmen arbeitet daran, ONE UI 8 eher auf den Markt zu bringen. Allerdings ist Samsung mit dem Vorgänger bereits deutlich im Verzug, so dass es passieren kann, dass viele Modelle noch gar kein One UI 7 haben und dennoch schon die ersten Geräte mit One UI 8 ausgerüstet werden. Man kann davon ausgehen, dass One UI 8 bereits deutlich vom dem Start der Galaxy S26 zur Verfügung stehen wird.

Entwicklung bereits gestartet

Samsung arbeitet aktuell bereits an One UI 8.0 und es gibt doch bereits Hinweise, was genau Samsung für die 8er Version der eigenen Benutzeroberfläche plant. Allerdings sind die Hinweise bisher noch eher wenig. In den Samsung System Apps finden sich aber bereits einigen Informationen und bei Smartprix hat man diese durchgeschaut. Dabei ist man auf die Erwähnung von Decal-Shader Systemen für bessere Icons und Grafiken gestoßen, die Samsung wohl in One UI 8 verbauen wird. Auch schönere Animationen könnten damit möglich werden.

Bei Smartprix schreibt man dazu

Obwohl Samsung die offizielle Version von One UI 7.0 noch nicht veröffentlicht hat, haben wir einige Hinweise gefunden, die bestätigen, dass die Marke an One UI 8.0 arbeitet. Ja, das mag überraschend sein. Wir haben einige wichtige Entdeckungen gemacht, indem wir die offiziellen Beta-Apps von One UI 7 analysiert haben, die von Samsung veröffentlicht wurden. One UI 8 fügt dem One UI Launcher Unterstützung für einen Decal-Shader hinzu. Dadurch können Symbole und Animationen schöner aussehen. Außerdem könnte Samsung einen weiteren Decal-Shader hinzufügen, um die Oberflächeneigenschaften (z. B. Textur) von Hintergrundbildern an Symbole und andere Apps von Drittanbietern anzupassen. Die Galaxy S25-Serie und One UI 7 müssen noch offiziell vorgestellt werden. Dennoch arbeitet Samsung weiter an seinen nächsten Produkten. Die Marke arbeitet an One UI 8.0, der nächsten Version der One UI-Schnittstelle, die in Smartphones und vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommt. Unsere mysteriöse Entdeckung in Samsungs System-Apps gibt erste Hinweise auf One UI 8.0.

Ein Decal Shader (oder Dacal Shader) ist ein Shader, der in der Computergrafik verwendet wird, um dekorative Elemente wie Farben, Muster oder Texturen auf Oberflächen zu projizieren. Diese Projektionen können verwendet werden, um realistische Effekte wie Kratzer, Flecken oder Beschriftungen auf 3D-Modellen zu erzeugen.

In Unity, einem beliebten Spiel- und Grafik-Engine, gibt es beispielsweise den Decal Shader Graph, der es ermöglicht, Materialien als Decals auf andere Objekte zu projizieren. Dieser Shader bietet verschiedene Eigenschaften wie Basis-Textur, Normal-Map und Optionen zur Vermeidung von Z-Fighting (Überschneidungen).