Google Chrome bekommt deutlich mehr KI Funktionen

Google hat in seiner aktuellen Ausgabe von „Behind the Browser“ eine umfassende Neuausrichtung seines Browsers Chrome vorgestellt. Im Mittelpunkt steht die Integration künstlicher Intelligenz, die das Surferlebnis grundlegend verändern soll: weg vom passiven Konsum, hin zu einem proaktiven, kontextbewussten digitalen Assistenten.

Gemini: Der neue KI-Browsing-Assistent

Mit „Gemini in Chrome“ führt Google eine KI-Funktion ein, die Nutzer:innen beim Recherchieren, Organisieren und Navigieren unterstützt. Die KI erkennt den Kontext geöffneter Tabs, beantwortet Fragen zu Artikeln, findet Quellen in YouTube-Videos und hilft künftig sogar dabei, zuvor besuchte Seiten wiederzufinden.

Verfügbar zunächst für Mac- und Windows-Nutzer:innen in den USA (Spracheinstellung Englisch)

Integration mit Google-Diensten wie Docs und Kalender

Mobile Versionen für Android und iOS folgen bald

Geplante Erweiterung: Multi-Step-Aufgaben wie Online-Einkäufe automatisieren

Smarter suchen mit der KI-Omnibox

Auch die Chrome-Adressleiste, die sogenannte Omnibox, erhält ein KI-Upgrade. Mit dem neuen „AI Mode“ können komplexe Suchanfragen direkt eingegeben und durch Folgefragen vertieft werden. Zusätzlich liefert die Omnibox kontextbezogene Suchvorschläge basierend auf der aktuell geöffneten Webseite.

Beispiel: Beim Online-Shopping für Matratzen schlägt Chrome relevante Fragen wie „Wie ist die Garantie?“ vor

Kontextuelle Vorschläge bereits in den USA verfügbar

„AI Mode“ startet dort später im Monat, weitere Sprachen und Länder folgen

KI für mehr Sicherheit beim Surfen

Google setzt KI auch gezielt zum Schutz der Nutzer:innen ein. Chrome erkennt und blockiert neue Betrugsmaschen, füllt Anmeldedaten sicher aus, warnt vor kompromittierten Passwörtern und vereinfacht Datenschutzentscheidungen.

Laut Google: 3 Milliarden weniger Spam- und Scam-Benachrichtigungen pro Tag auf Android dank KI-Warnungen

Mit diesen Neuerungen positioniert sich Chrome nicht länger nur als Fenster zum Web, sondern als lernfähiger Begleiter, der produktiveres, sichereres und intuitiveres Surfen ermöglicht. Die KI-gestützte Zukunft des Browsers hat begonnen – und sie verspricht, den Umgang mit dem Internet nachhaltig zu verändern.