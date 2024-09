Kostenlos chatten mit WhatsApp und anderen Dienste – Diese Möglichkeiten gibt es

Kostenlos chatten per WhatsApp und Co. – Welche Möglichkeiten gibt es? – Social Media sind digitale Medien und Technologien, die es den Nutzern ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in Gemeinschaft zu erstellen. Heutzutage kommt man kaum noch an WhatsApp, Facebook Messenger und ähnlichen vorbei. Die Apps selber sind kostenfrei, nichtsdestotrotz fallen durch die mobile Datenverbindungen Kosten an. Mittlerweile gibt es einige Prepaid-Angebote, wo man kostenlos mit WhatsApp chatten kann. Im nachfolgenden Artikel werden drei dieser Angebote vorgestellt.

Netzclub: 200 MB monatlich kostenfrei

Bei dem Discounter gibt es eine kostenfreie Internet Flatrate mit 200MB Datenvolumen. Dieser Tarif von Netzclub verdient zumindest das Werbeadjektiv kostenlos, refinanziert wird diese Flat per Werbung. Damit kann man dann WhatsApp ohne Probleme kostenfrei nutzen und auch andere Messenger profitieren von diesem gratis Datenvolumen.

Die Werbefinanzierung bei Netzclub ist ein interessantes Konzept, das es Nutzern ermöglicht, kostenlose Mobilfunkdienste zu erhalten, indem sie Werbung akzeptieren. Nutzer können eine kostenlose Prepaid-SIM-Karte erhalten, die ohne Vertragsbindung genutzt werden kann. Durch die Werbefinanzierung erhalten die Nutzer 200 MB mobiles Internet, welches durch Werbung finanziert wird. Im Fan Tarif können bis zu 150 Produktwerbungen pro Monat empfangen werden, während im regulären Tarif maximal 30 Werbungen pro Monat möglich sind.

Die Werbung wird in Form von Produktwerbungen angezeigt, die die Nutzer akzeptieren müssen, um die Vorteile der Werbefinanzierung zu nutzen. Ein großer Vorteil dieser Struktur ist die Flexibilität: Nutzer können die SIM-Karte ohne Mindestumsatz oder Versandkosten erhalten und haben die Freiheit, den Tarif jederzeit zu wechseln oder zu kündigen.

Die dauerhafte Werbung ist zwar sicherlich auf Dauer nervig, aber man kann diese auch getrost ignorieren. Jedoch sind 100 MB pro Monat sehr überschaubar, in dem Punkt kann Netzclub nicht mit der Messaging-Option oder WhatsApp-SIM mithalten.

WhatsApp-Sim Karte von O2

WhatsApp-SIM ist ein Tarif, welcher spezielle für WhatsApp-Nutzer konzipiert wurde, um dort das Chatten kostenfrei zu ermöglichen. Das kostenlosen Chatten über WhatsApp ist sogar möglich, wenn kein Guthaben mehr auf der Karte vorhanden ist. Das Stichwort Guthaben verrät es bereits, auch diese Option ist nicht komplett kostenlos ist, so verweist das Unternehmen darauf:

Bitte achte darauf, mind. 5 € Guthaben alle 6 Monate aufzuladen, damit die Karte aktiv bleibt. Dieses Guthaben kannst Du frei für Minuten, SMS oder Optionen verwenden.

Jedoch sind die durchschnittlichen 83 Cent pro Monat überschaubar und im Gegensatz zur Congstar Messaging-Option kann man das Internet mit hohen Geschwindigkeiten nutzen. Aber Vorsicht Kostenfalle: die gratis Nutzung ist ausdrücklich nur für WhatsApp! Somit fallen für alle Verbindungen – außer WhatsApp – Kosten von 0,24 Euro pro MB an.

Messaging-Option von Kaufland

Die Messaging Option bei Kaufland mobil ist eine spezielle Tarifoption, die Nutzern die Möglichkeit bietet, Textnachrichten über verschiedene Messaging-Dienste zu versenden und zu empfangen. Diese Option ist kostenlos und gilt für einen Zeitraum von 4 Wochen. Während dieser Zeit erhalten die Nutzer ein Datenvolumen von 1 GB, welches jedoch mit einer reduzierten Geschwindigkeit von maximal 32 kbit/s bereitgestellt wird.

Der Hauptzweck dieser Option ist die paketvermittelte Datennutzung, was bedeutet, dass sie gezielt für Messaging-Dienste wie WhatsApp, Telegram und ähnliche Anwendungen konzipiert ist. Wenn die Messaging Option nicht in Anspruch genommen wird, fallen Gebühren von 9 Cent pro Minute sowie 9 Cent pro SMS in alle deutschen Netze an, was die Option besonders attraktiv für Nutzer macht, die häufig über Messaging-Dienste kommunizieren.

Ein weiterer Vorteil der Messaging Option ist die Flexibilität: Nutzer können die Option jederzeit buchen oder kündigen, was ihnen die Freiheit gibt, ihre Mobilfunknutzung an ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Zusammenfassend bietet die Messaging Option von Kaufland mobil eine kostengünstige Möglichkeit, um Messaging-Dienste zu nutzen, ohne hohe Kosten für SMS oder Anrufe zu haben.

Fazit

Insgesamt gesehen gibt es also einige Möglichkeiten, mit denen man im mobilen Bereich kostenfrei und gratis chatten kann. Jedoch kann kein Angebot vollends überzeugen. Es gibt jeweils ein größeres Manko: bei Kaufland Mobil ist es das langsame Internet, bei der WhatsApp-SIM die weiteren Kosten beim Surfen außerhalb von WhatsApp und beim Netzclub-Tarif ist es das tendenziell zu geringe Datenvolumen bemessen. Dementsprechend ist eine Handy-Flatrate womöglich die bessere Lösung.

Zuletzt aktualisiert: 12. September 2024