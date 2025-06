Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 ultra – Screenshot erstellen, speichern und bearbeiten

Samsung Galaxy S20 – Screenshot erstellen, speichern und bearbeiten – Samsung hat die neuen Modelle der Galaxy S20 Serie (das Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 ultra) am 11. Februar 2020 vorgestellt und legt bei dieser Serie vor allem Wert auf die Verbesserung der Kamera und auch auf die Nutzung von 5G Netzen.

Natürlich werden dabei auch grundlegende Funktionen weiter unterstützt und das bedeutet, das man natürlich mit den Topmodellen auch weiterhin Screenshots vom Bildschirm anfertigen kann. Im Vergleich zum Galaxy S10 hat sich beim Screenshot wenig geändert. Wer also bereits mit einem Vorgänger Modelle Bildschirmfotos gemacht haben sollte, dürfte auch mit dem Galaxy S20 in dieser Hinsicht wenig Probleme haben. Dennoch haben wir hier die Varianten für Screenshot bei Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 ultra nochmal aufgeführt.

Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 ultra – Screenshot erstellen und abspeichern Screenshot auf dem Samsung Galaxy S20:

Es gibt vier verschiedene Möglichkeiten, einen Screenshot auf dem Samsung Galaxy S20 zu erstellen:

1. Tastenkombination:

Halte gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt.

Halte die Tasten etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis du einen Screenshot-Sound hörst und ein Bildschirmfoto auf dem Bildschirm erscheint.

2. Wischen mit der Handkante:

Streiche mit der Handkante von links nach rechts über den Bildschirm.

Achte darauf, dass deine Handkante flach ist und den Bildschirm vollständig berührt.

3. S Pen:

Entnimm den S Pen aus dem Smartphone.

Drücke die Taste am S Pen und tippe gleichzeitig auf den Bildschirm.

Du kannst den S Pen auch verwenden, um einen Screenshot zu scrollen, indem du auf „Scrollen erfassen“ tippst.

4. Sprachsteuerung:

Sage dazu einfach „Hey Google, mach einen Screenshot“.

Du kannst auch den Bixby-Sprachassistenten verwenden, indem du „Bixby, Screenshot erstellen“ sagst.

Nachdem du einen Screenshot erstellt hast, kannst du ihn in der Galerie-App ansehen, bearbeiten und teilen.

Zusätzliche Informationen:

Du kannst den Screenshot-Sound in den Einstellungen deaktivieren. Gehe dazu auf „Einstellungen“ > „Töne und Vibration“ > „Systemklingeltöne“ > „Screenshot-Sound“ .

. Du kannst den Screenshot-Speicherort in den Einstellungen ändern. Gehe dazu auf „Einstellungen“ > „Gerätewartung“ > „Speicher“ > „Screenshots“ .

. Du kannst die Screenshot-Funktion in den Einstellungen anpassen. Gehe dazu auf „Einstellungen“ > „Erweiterte Funktionen“ > „Bewegungen und Gesten“ > „Screenshot“. Hier kannst du z. B. die Option „Screenshot-Leiste“ aktivieren, um nach dem Erstellen eines Screenshots eine Leiste mit zusätzlichen Optionen anzuzeigen.

Wo wird der Screenshot beim Samsung Galaxy S20 gespeichert?

Screenshots auf dem Samsung Galaxy S20 werden standardmäßig im internen Speicher des Smartphones im Ordner „Screenshots“ gespeichert.

So findest du deine Screenshots:

Öffne die Galerie-App auf deinem Samsung Galaxy S20. Tippe unten auf „Alben“. Tippe auf „Screenshots“.

Hier findest du alle deine Screenshots, die du mit deinem Samsung Galaxy S20 erstellt hast. Du kannst sie dort ansehen, bearbeiten, teilen oder löschen.

Zusätzliche Informationen:

Du kannst den Speicherort deiner Screenshots ändern. Gehe dazu in der Galerie-App auf „Einstellungen“ > „Speicherort der Screenshots“ . Hier kannst du auswählen, ob deine Screenshots im internen Speicher oder auf einer SD-Karte gespeichert werden sollen.

. Hier kannst du auswählen, ob deine Screenshots im internen Speicher oder auf einer SD-Karte gespeichert werden sollen. Du kannst deine Screenshots auch in deiner Cloud-Speicheranwendung speichern, z. B. in Google Drive oder Dropbox.

Hinweis: Wenn du den Speicherort deiner Screenshots änderst, werden deine vorhandenen Screenshots nicht automatisch an den neuen Speicherort verschoben. Du musst sie manuell verschieben.

So macht man einen Scrollshot beim Galaxy S20

Um einen Scroll-Screenshot (auch „Scrollshot“) auf dem Samsung Galaxy S20 zu erstellen, geht man wie folgt vor: Zunächst öffnet man die gewünschte Webseite, App oder den Inhalt, der aufgenommen werden soll. Dann drückt man gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Leiser-Taste kurz, um einen normalen Screenshot zu machen. Der Bildschirm blinkt, und eine Vorschau erscheint unten. In der Vorschau tippt man auf das Symbol mit zwei nach unten zeigenden Pfeilen („Scrollaufnahme“). Das Gerät scrollt automatisch weiter und erweitert den Screenshot. Man tippt erneut auf das Symbol, um den gewünschten Bereich zu erfassen, oder auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden. Der Scrollshot wird in der Galerie unter „Screenshots“ gespeichert. Alternativ kann man nach dem Screenshot auf „Ganze Seite“ tippen, falls verfügbar. Wichtig: Die Funktion funktioniert in Apps wie Samsung Internet oder anderen kompatiblen Anwendungen, jedoch nicht überall (z. B. nicht in Chrome). Falls die Scroll-Option nicht angezeigt wird, prüft man, ob die Funktion in „Einstellungen > Erweiterte Funktionen > Screenshots und Bildschirmrecorder > Intelligente Aufnahme“ aktiviert ist.

Daneben gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android* besonders einfach machen sollen und auch noch mehr Hinweise rund um den Screenshot geben. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android* arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung* für das Android* Betriebssystem:

