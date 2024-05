Huawei Updates: diese Geräte bekommen aktuelle Sicherheitsupdates (auch für Honor) – Huawei kann mittlerweile keine Google Dienste mehr nutzen, beim Einsatz von Android selbst gibt es aber keine Einschränkungen. Daher liefert Huawei nach wie vor auch Sicherheitsupdates und die neusten Android Versionen für die Geräte aus und hat über das Zukunftsversprechen auch zugesichert, dass dies weiterhin so bleiben wird. Konkret sehen die Vorgaben für die Huawei Geräte wie folgt aus:

Huawei stellt in der Regel ein monatliches und ein vierteljährliches Aktualisierungsprogramm mit Sicherheitspatches für die folgenden Gerätemodelle bereit.

Die Programme für monatliche und vierteljährliche Sicherheitsaktualisierungspatches umfassen Patches für das Android-Betriebssystem sowie für von Huawei veröffentlichte Geräte.

Das Veröffentlichungsdatum der Sicherheitspatches kann abhängig von der Region und vom Gerätemodell variieren.

Das Unternehmen veröffentlich Android Updates und auch Sicherheitsupdates recht zeitnah und ist einer der schnellsten Herstellern, wenn es um Android Updates geht.

Die Sicherheitsupdates stehen kostenlos zur Verfügung und werden in der Regel per OTA Update ausgeliefert. Wer sich unsicher ist, kann auch per Hand auf die neuste Android Version prüfen lassen und diese bei Bedarf auch installieren. Das ist direkt über die Smartphones möglich. Huawei schreibt dazu:

Um die aktuelle Software Version zu überprüfen, gehe zu Einstellungen > System > Softwareaktualisierung. Das Update ist vorerst nur für Geräte ohne Netzbetreibersoftware verfügbar.

Um das Update zu installieren, öffne die HiCare App und tippe auf Services > Aktualisieren (siehe Bild). Das Update sollte sofort angeboten werden.

Wichtiger Hinweis: Bevor du das Update durchführst, empfehlen wir dir deine Daten vorab zu sichern. Informiere dich außerdem unterhalb, ob die bekannten Fehler, die möglicherweise auftreten können, deine Nutzung einschränken.

Ob das eigene Handy noch Sicherheitsupdates bekommt, kann man in der nachfolgenden Liste sehen. Wir haben diese auch immer aktuell und passen sie an, wenn Huawei Änderungen vornimmt.

Der aktuelle Stand der Sicherheitsupdates sieht bei Huawei

In der Regel werden für die folgenden Gerätemodelle monatliche Sicherheitsupdates bereitgestellt:

HUAWEI Mate-Reihe: HUAWEI Mate X3, HUAWEI Mate Xs 2, HUAWEI Mate 50 Pro

HUAWEI P-Reihe: HUAWEI P60 Pro

HUAWEI nova-Reihe: HUAWEI nova 12 SE, HUAWEI nova 12s, HUAWEI nova 11, HUAWEI nova 11 Pro, HUAWEI nova 10, HUAWEI nova 10 SE, HUAWEI nova 10 Pro

Die Liste mit dem vierteljährlichen Sicherheitsupdates ist dagegen sehr klein geworden:

HUAWEI P-Reihe: HUAWEI P50 Pocket, HUAWEI P50 Pocket Premium Edition, HUAWEI P50 Pro

HUAWEI nova-Reihe: HUAWEI nova 9, HUAWEI nova 9 SE

HUAWEI Y-Reihe: HUAWEI nova Y70, HUAWEI nova Y61, HUAWEI nova Y90, HUAWEI nova Y91, HUAWEI nova 11i

Huawei Modelle, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, bekommen keine Updates mehr.

Die komplette Liste von Huawei findet man direkt hier. Geräte, die in dieser Liste nicht mehr enthalten sind, bekommen auch keine Updates mehr. Bei diesen Handys und Smartphones sollte man über ein neues Gerät nachdenken, denn diese Geräte werden zunehmend unsicherer, weil in der Regel immer mehr Sicherheitslücken bekannt werden und es dafür dann keine Patches mehr gibt.

Huawei Handy Codes für den Update-Stand

Wer etwas mehr Informationen zum Update-Stand des eigenen Huawei Handy haben möchte, kann dies über diese Codes erfahren:

Servicemenü für manuelle Up- sowie Downgrades, dazu kann man über dieses Menü auch noch eine Reihe von Einstellungen neu setzen: *#*#2846579#*#*

Schnellinfos: Modellnummer, Hardwareversion und IMEI-Nummer anzeigen: *#*#0000#*#*

Alle Handy Codes für Huawei Modellen haben wir hier zusammengestellt: Huawei Handy Codes

Video: Huawei Firmware suchen und schnelle Updates erhalten

HUAWEI Firmware Finder Tutorial / Anleitung - schneller Firmware Update erhalten (Deutsch | HD+)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

