EINFACHER TRICK! WhatsApp Status heimlich ansehen – so geht es anonym – Der WhatsApp Status ist eine Art Stroy Funktion von WhatsApp und bietet die Möglichkeit, aktuelle Informationen zu posten, die nach 24 Stunden wieder gelöscht werden. So kommunizieren Nutzer ihre aktuellen Erlebnisse. Siehe sehen auch, wer sich den Status angeschaut hat und haben damit den Überblick, wer sich für die eigene Person interessiert oder auch nicht. Generell gilt dabei für den eigenen Status:

Deine Statusmeldungen können nur von Personen gesehen werden, deren Telefonnummer sich im Adressbuch deines Telefons befindet und die deine Telefonnummer im Adressbuch ihres Telefons gespeichert haben. Du kannst entscheiden, ob du deine Statusmeldungen mit allen oder nur mit bestimmten Kontakten teilen möchtest. Deine Statusmeldungen werden standardmäßig mit allen deinen Kontakten geteilt.

Es gibt ab und an baer durchaus Gründen, weswegen man nicht möchte, dass ein Besuch im Status angezeigt wird. Diese Funktion lässt sich daher auch abschalten und in diesem Artikel wollen wir zeigen wie man dabei vorgeht.

WICHTIG: WhatsApp speichert Statusbesuche auf offline. Es nützt also wenig, den Status mit deaktiviertem Internet oder im Flugmodus aufzurufen. Auch dann speichert WhatsApp den Besuch und zeigt dies an, sobald man wieder online ist. Das Internet abschalten reicht also nicht, m anonym Statusmeldungen zu besuchen.

Video: WhatsApp Status heimlich anschauen

WhatsApp-Status HEIMLICH ansehen: So geht's

Dieses Video auf YouTube ansehen

WhatsApp Lesebestätigung abschalten

WhatsApp bietet in den Datenschutz Einstellungen an, das eigene Verhalten im Messenger nicht mehr aufzuzeichnen. Das fällt alles unter die Funktion Lesebestätigung und wenn man diese aktiviert, wird nicht nur für die Nachrichten nicht mehr angezeigt, ob man sie gelesen hat, sondern auch für den Status und Besuche in anderen Status-Meldungen.

Bei WhatsApp heißt es dazu:

Die Änderungen an deinen Datenschutz-Einstellungen haben keinen Einfluss auf die Statusmeldungen, die du bereits gesendet hast.

Falls du Lesebestätigungen deaktiviert hast, wirst du nicht sehen können, wer deine Statusmeldungen betrachtet hat. Wenn ein Kontakt Lesebestätigungen deaktiviert hat, wird dir nicht angezeigt, dass dieser deine Statusmeldung angesehen hat.

Das Abschalten der Lesebestätigung ist dabei gar einfach in den Einstellungen unter Datenschutz möglich. Man deaktiviert einfach diese Funktion und dann wird auch für Statusbesuche nicht mehr angezeigt, dass man sie durchgeführt hat.

WhatsApp schreibt selbst dazu:

Um deine Lesebestätigungen auszuschalten, tippe auf Weitere Optionen > Einstellungen > Account > Datenschutz und deaktiviere Lesebestätigungen. Hinweis: Lesebestätigungen in Gruppenchats und Abspielbestätigungen für Sprachnachrichten werden dadurch nicht ausgeschaltet. Es gibt keine Möglichkeit, diese zu deaktivieren.

Nach der Aktion kann man die Lesenbestätigung auch wieder aktivieren. Dann sieht man auch wieder Reaktionen anderer Nutzer und wird auch selbst gesehen. Es entstehen keine Kosten durch Abschalten oder Anschalten der Lesebstätigung, daher kann man dies auch immer wieder machen, wenn man es benötigt.

Video: 20 wirklich spannende Tipps zu WhatsApp

20 versteckte WhatsApp Tricks, die dich schockieren werden! 😲🤯

Dieses Video auf YouTube ansehen

Drittanbieter-Apps zum heimlichen Status-Anschauen – keine gute Idee

Die Nutzung von Drittanbieter-Apps, um den WhatsApp-Status heimlich anzusehen, kann aus mehreren Gründen problematisch sein. Zunächst besteht ein erhebliches Risiko für den Datenschutz und die Sicherheit. Viele dieser Apps könnten Zugriff auf persönliche Daten haben, und wenn sie nicht sicher sind, könnte es zu Datenlecks kommen. Zudem besteht die Gefahr, dass solche Apps Malware enthalten, die dein Gerät infizieren und sensible Informationen stehlen kann.

Ein weiterer Punkt ist der potenzielle Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von WhatsApp. Die Verwendung solcher Apps könnte dazu führen, dass dein Konto gesperrt wird, da sie gegen die Richtlinien der Plattform verstoßen. Außerdem ist die Herkunft vieler Drittanbieter-Apps oft unklar, was das Risiko erhöht, dass sie nicht vertrauenswürdig sind. Das heimliche Ansehen von Statusmeldungen kann zudem als unethisch betrachtet werden, da es das Vertrauen zwischen den Nutzern untergräbt.

Die Funktionalität solcher Apps kann ebenfalls fraglich sein. Sie könnten unzuverlässig sein, nicht immer wie gewünscht funktionieren oder sogar Fehler aufweisen und abstürzen. Manchmal bieten sie auch nicht die gewünschten Funktionen oder eine schlechte Benutzererfahrung.

Nicht zuletzt können auch rechtliche Konsequenzen entstehen. In einigen Ländern könnte das heimliche Ansehen von Inhalten ohne Zustimmung rechtliche Probleme nach sich ziehen. Aus diesen Gründen ist es ratsam, die Privatsphäre und Sicherheit zu respektieren und auf offizielle Funktionen von WhatsApp zurückzugreifen, anstatt auf Drittanbieter-Apps zu setzen. Das Vermeiden von Problemen ist oft der bessere Weg.

Weitere Links rund um WhatsApp

Zuletzt aktualisiert: 14. November 2024