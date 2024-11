Galaxy Buds und Buds2 (pro und live) Handbuch und Anleitung in Deutsch – Samsung bietet die InEar Hörer Galaxy Buds mittlerweile in mehreren Varianten an. Neben den normalen Galaxy Buds, gibt es inzwischen auch die Buds pro, Buds Live und die Buds+ – jeweils mit unterschiedlichen technischen Angeboten und Leistungen.

Die Bedienung der Modelle ist an sich recht übersichtlich, da es gar nicht so viele Möglichkeiten für Einstellungen gibt. Dennoch kann es nicht schaden, in die Anleitung zu schauen, um vielleicht doch noch den einen oder anderen Trick zu finden.

Update: Mittlerweile hat Samsung auch die neuen Buds3 veröffentlicht. Grundlegende Neuerungen gibt es nicht aber wir haben das Handbuch für die neuen Modelle dennoch hier mit ergänzt.

Samsung bietet für die Buds Modelle leider keine direkte Anleitung in gedruckten Form an. Dennoch stellt das Unternehmen für alle Geräte eine deutsche Anleitung zur Verfügung, die man als PDF direkt bei Samsung herunter laden kann. Den Überblick über die verfügbaren Support-Dokumente haben wir hier zusammengestellt:

Vide: Tipps und Tricks rund um die Galaxy Buds

Samsung Galaxy Buds: 10 Most Important Tips and Tricks.

Wo liegen die Unterschiede zwischen den Galaxy Bus und den Galaxy Bus pro?

Hier sind die Unterschiede zwischen den Galaxy Buds und den Galaxy Buds Pro in einem Fließtext zusammengefasst, gefolgt von einer Tabelle zur besseren Übersicht.

Die Galaxy Buds bieten eine gute Klangqualität, die für die meisten Nutzer ausreichend ist. Im Gegensatz dazu verfügen die Galaxy Buds Pro über einen zweifachen Treiber (Woofer und Tweeter), was zu einem verbesserten Klang und besserem Bass führt. Ein markanter Unterschied liegt in der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC): Während die Galaxy Buds keine ANC-Funktion haben, bieten die Galaxy Buds Pro eine effektive Geräuschunterdrückung, die Umgebungsgeräusche signifikant reduziert.

Das Design der beiden Modelle unterscheidet sich ebenfalls. Die Galaxy Buds sind kompakt und leicht, während die Galaxy Buds Pro ein etwas größeres und ergonomischeres Design haben, das eine bessere Passform und einen sichereren Sitz bietet. In Bezug auf die Wasserdichtigkeit haben die Galaxy Buds eine IPX2-Zertifizierung, was bedeutet, dass sie gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt sind. Die Galaxy Buds Pro hingegen besitzen eine höhere IPX7-Zertifizierung, die sie wasserfest macht und sogar für Schwimmen geeignet ist.

Bei der Akku-Laufzeit bieten die Galaxy Buds bis zu 6 Stunden (mit Ladecase bis zu 13 Stunden), während die Galaxy Buds Pro bis zu 5 Stunden (mit Ladecase bis zu 18 Stunden) bieten, wobei die Laufzeit mit aktivierter Geräuschunterdrückung variieren kann. Zudem verfügen die Galaxy Buds Pro über zusätzliche Funktionen wie 360 Audio für ein immersives Klangerlebnis und eine intelligente Geräuschkontrolle, die automatisch zwischen ANC und Ambient Sound wechselt.

Hier ist eine Übersicht der Unterschiede in tabellarischer Form:

Merkmal Galaxy Buds Galaxy Buds Pro Klangqualität Gute Klangqualität Verbesserte Klangqualität Active Noise Cancellation Keine Ja, effektive Geräuschunterdrückung Design und Passform Kompakt und leicht Ergonomisch, besserer Sitz Wasserdichtigkeit IPX2 (Schweiß/Spritzwasser) IPX7 (wasserfest) Akku-Laufzeit Bis zu 6 Stunden Bis zu 5 Stunden Zusätzliche Funktionen Basale Funktionen 360 Audio, intelligente Geräuschkontrolle

Zuletzt aktualisiert: 14. November 2024