Samsung Galaxy A54 und A55 anschalten, ausschalten und den Neustart erzwingen – Die Samsung Galaxy A54 setzen beim Betriebssystem auf Android in Verbindung mit der One UI Benutzeroberfläche von Samsung und das ist an sich eine sehr bewährte Kombination, die stabil läuft und kaum Fehler produziert. Ab und an kann es aber dennoch passieren, dass es zu Problemen kommt und man die Smartphone neu starten muss oder gar keinen Zugriff mehr auf das Samsung Galaxy A54 hat.

In dem Fall kann es helfen, die Smartphones neu zu starten und generell einen kompletten Neustart zu erzwingen. Wie das geht und was man dabei beachten sollte, haben wir hier in diesem Artikel zusammengefasst.

Grundsätzlich unterscheiden sich dabei Galaxy A54 und A55 nicht wesentlich, daher haben wir die Modelle hier zusammengefasst.

Samsung Galaxy A54 und A55 anschalten

Das Einschalten der Smartphones erfolgt reicht einfach über ein Drücken der Funktionstaste. Es reicht meist ein kurzer Druck, wenn der Bildschirm reagiert oder die Geräte vibrieren kann man los lassen. Danach starten die Modelle neu und in der Regel hat man innerhalb von wenigen Sekunden Zugriff auf die Oberfläche der Geräte und kann loslegen.

1. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Die Ein-/Aus-Taste befindet sich normalerweise an der rechten Seite des Telefons. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Samsung-Logo auf dem Bildschirm erscheint.

2. Lassen Sie die Taste los, wenn das Samsung-Logo erscheint.

Das Telefon startet nun hoch und zeigt den Sperrbildschirm an.

3. Entsperren Sie das Telefon.

Um das Telefon zu entsperren, streichen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder geben Sie Ihre PIN, Ihr Passwort oder Ihr Muster ein.

Das Samsung Galaxy A54 ist nun eingeschaltet und einsatzbereit.

Samsung Galaxy A54 und A55 ausschalten

Das Abschalten der Geräte ist auch recht einfach, man muss dazu aber zwei Tasten drücken. So soll sichergestellt werden, dass die Geräte nicht versehentlich abgeschaltet werden.

Samsung schreibt selbst dazu:

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig gedrückt. Alternativ öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld, streichen Sie nach unten und tippen Sie dann auf das Power-Symbol

Tippen Sie Ausschalten an oder Tippen Sie Neustart an, um das Gerät neu zu starten.

Sie können einstellen, dass das Gerät ausgeschaltet wird, wenn Sie die Funktionstaste gedrückt halten: Starten Sie die Anwendung Einstellungen und tippen Sie Erweiterte Funktionen → Funktionstaste und dann unter Drücken und halten das Ausschalten-Menü an.

Beim Ausschalten gehen keine gespeicherten Daten verloren, aber es kann sein, das Eingaben oder Änderungen, die man noch nicht gespeichert hat, nicht mehr vorhanden sind.

Samsung Galaxy A54 und A55 – Neustart erzwingen

Wenn das Gerät langsam wird oder nicht mehr richtig reagiert, kann es sinnvoll sein, einen Neustart per Tastenkombination zu erzwingen. Das ist KEIN Hard-Reset und es werden auch KEINE DATEN gelöscht. Man startet damit das Modell einfach neu und die normale Bootroutine wird aufgerufen.

Zum Neustart wird dabei Funktionstaste und die Lautstärketaste nach unten gleichzeitig länger als 7 Sekunden gedrückt, um es neu zu starten.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

Zuletzt aktualisiert: 4. Mai 2024