Samsung: 2026 soll eigene GPU für Przessoren bereit stehen

Die aktuellen Exynos Prozessoren von Samsung arbeiten derzeit mit einer GPU von AMD (Eclipse 940 GPU) und das soll wohl auch im kommenden Jahr noch so bleiben. Die Galaxy S25 werden also wohl auch nicht mit einer AMD GPU angetrieben werden.

Laut Roland Quandt soll sich das aber 2026 ändern. Ab diesem Zeitpunkt möchte Samsung mit selbst entwickelten GPU arbeiten, wobei es wohl dafür noch keinen Namen gibt und auch noch keine näheren technischen Spezifikationen.

Der selbst entwickelte Exynos Chipsatz in 2026 mit dem neuen Ansatz (Dream-Chip) wird also auch eine eigene CPU bekommen und damit besteht das Potential, dass Samsung die Hardware deutlich besser an die eigene Software anpasst und umgekehrt. Apple hat mit den Bionic Prozessoren ja bereits gezeigt, wie viel Potential so ein Ansatz hat. Samsung scheint jetzt auch diesen Weg zu gehen.

Was macht eine GPU?

Eine GPU, ausgeschrieben Graphics Processing Unit, ist im Deutschen ein Grafikprozessor. Es handelt sich um einen speziellen Chip, der in deinem Computer, Smartphone oder Spielkonsole dafür zuständig ist, die angezeigten Bilder und Videos zu berechnen.

Einfach gesagt, die GPU ist der fleißige Arbeiter hinter den Kulissen, der dafür sorgt, dass du auf deinem Bildschirm alles sauber und ruckelfrei siehst. Ganz gleich, ob du an einem Word-Dokument arbeitest, ein Video schaust oder das neueste Spiel mit all seinen tollen Grafikeffekten zockst.

Früher waren GPUs reine Ausgabekarten und haben die vom Computer erhaltenen Daten lediglich an den Bildschirm weitergeleitet. Heutzutage übernehmen sie aber einen Großteil der Rechenarbeit bei der Darstellung von Bildern.

Hier noch ein paar Eckdaten:

GPUs sind besonders gut für Aufgaben geeignet, die sich in viele kleine Teilaufgaben zerlegen lassen. Diese Teilaufgaben kann die GPU dann parallel bearbeiten, was für einen ordentlichen Leistungsschub sorgt .

Neben der klassischen Aufgabe der Grafikberechnung werden moderne GPUs auch für andere rechenintensive Anwendungen eingesetzt, beispielsweise bei künstlicher Intelligenz oder komplexen Simulationen.

Die GPU findest du oft auf einer austauschbaren Erweiterungskarte, der sogenannten Grafikkarte. In manchen Geräten, wie Laptops oder Smartphones, ist die GPU allerdings auch direkt im Prozessor integriert .