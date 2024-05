Apple Quartalszahlen: Schlechte iPhone Verkäufe verhageln das Geschäft

Es hatte sich bereits angedeutet: bei Apple läuft es derzeit nicht wirklich rund und die aktuellen Geschäftszahlen für das erste Quartal 2024 machen das noch mal mehr als deutlich. Der Umsatz des Unternehmen ging im Vergleich zum Vorjahr um etwa 4 Milliarden Dollar zurück und liegt bei nur noch 90,753 Milliarden US Dollar. Unter dem Strich bleiben davon noch etwa 23,636 Milliarden US Dollar Gewinn – im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es noch 24,160 Milliarden Dollar gewesen.

Man sieht aber auch bereits: Apple macht nach wie vor Gewinn und verdient ungefähr so viel wie die anderen Topmarken bei den Smartphone-Herstellern zusammen. Bei Apple ist man daher auch nicht unbedingt unzufrieden.

„Apple hat heute einen Umsatz von 90,8 Milliarden US-Dollar für das Märzquartal bekanntgegeben, einschließlich eines neuen Rekords beim Umsatz im Bereich Services“, sagt Tim Cook, CEO von Apple. „Wir sind begeistert, die Apple Vision Pro im letzten Quartal auf den Markt gebracht zu haben und der Welt zu zeigen, welches Potenzial räumliches Computing hat. Wir freuen uns auf eine spannende Produktankündigung nächste Woche und eine unglaubliche Worldwide Developers Conference im nächsten Monat. Wir konzentrieren uns wie immer darauf, die besten Produkte und Services für unsere Kund:innen anzubieten und dabei unseren Werten gerecht zu werden, die uns antreiben.“

Grund für die schlechten Zahlen sind ausgerechnet die iPhone Modelle. Diese machen nach wie vor einen großen Teil des wirtschaftlichen Ergebnisses aus und die aktuellen iPhone 15 Serie verkauft sich leider nicht so gut wie erhofft. Der Umsatz mit den iPhone Modellen sank um etwa 5 Milliarden US Dollar und liegt nur noch bei 45,9 Milliarden US Dollar. Im ersten Quartal 2023 konnte Apple mit dem iPhone 14 noch 51,334 Milliarden Dollar umsetzen.

Für Aktionäre gut: Der Aufsichtsrat von Apple hat eine Dividende von 0,25 US-Dollar pro Aktie des Unternehmens beschlossen, eine Steigerung von vier Prozent. Die Dividende wird am 16. Mai 2024 an jene Aktionär:innen ausbezahlt, die am Ende des Geschäftstages des 13. Mai 2024 Stammaktien besitzen. Der Aufsichtsrat hat außerdem ein zusätzliches Programm zum Rückkauf von Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu 110 Milliarden US-Dollar genehmigt.

