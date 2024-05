Schnelle Lösung! Samsung Galaxy A34 und A35: Schwarzer Bildschirm und kein Neustart mehr möglich? – Beim Samsung Galaxy findet man die One UI Benutzeroberfläche von Samsung in Verbindung mit Android im Einsatz und in der Regel ist das ein sehr stabiles System, das nur wenige Fehler hat. Ab und an kann es aber dennoch passieren, dass die Smartphones nicht mehr reagieren oder nicht mehr starten. Dann ist ein Zugriff auf die Smartphones nicht mehr möglich, denn ein schwarzer Bildschirm bedeutet in der Regel auch, dass man keinen Zugriff auf Menüs und Funktionen hat. In diesem Artikel wollen wir zeigen, was man in einem solchen Fall tun kann und wie man trotz schwarzem Bildschirm die Modelle wieder startet.

TIPP Wenn die Geräte so erfolgreich wieder gestartet werden konnten, sollte man auf jeden Fall ein Backup machen und dann eventuell auch noch einen weiteren Neustart probieren um sicherzustellen, dass es keine dauerhaften Probleme gibt.

Samsung Galaxy A34 und A35: Schwarzer Bildschirm und kein Neustart mehr möglich? Hier die Lösung

In den meisten Fällen ist ein Reset der Geräte in den meisten Fällen die beste Lösung. Dabei werden keine Daten gelöscht, die Gerät nur von Grund auf neu gestartet. Diese Reset lässt sich wie folgt ausführen:

1. Soft-Reset:

Dies ist die einfachste Lösung und behebt oft kleinere Softwareprobleme.

Halte die Ein-/Aus-Taste und die Leiser-Taste gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät neu startet.

2. Akku laden:

Stelle sicher, dass der Akku deines Geräts ausreichend geladen ist.

Verbinde das Gerät mit einem Ladegerät und lasse es mindestens 30 Minuten lang laden.

Versuche dann erneut, das Gerät einzuschalten.

3. Erzwungener Neustart:

Wenn ein Soft-Reset nicht funktioniert, kannst du versuchen, das Gerät erzwingt neu zu starten .

. Halte die Ein-/Aus-Taste und die Lauter-Taste gleichzeitig 7 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät neu startet.

4. Sicheren Modus starten:

Der sichere Modus startet das Gerät mit nur den vorinstallierten Apps.

So kannst du feststellen, ob eine heruntergeladene App das Problem verursacht.

Um den Sicheren Modus zu starten, halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Samsung-Logo angezeigt wird.

Um den Sicheren Modus zu starten, halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Samsung-Logo angezeigt wird. Lasse dann die Ein-/Aus-Taste los und halte sofort die Leiser-Taste gedrückt, bis der Startvorgang abgeschlossen ist.

Wenn das Gerät im abgesicherten Modus normal startet, ist eine heruntergeladene App wahrscheinlich die Ursache des Problems.

Deinstalliere kürzlich heruntergeladene Apps nacheinander, bis das Problem behoben ist.

Um den Sicheren Modus zu verlassen, starte das Gerät einfach neu.

5. Werkseinstellungen zurücksetzen:

Wenn keine der anderen Lösungen funktioniert, kannst du das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Achtung: Dadurch werden alle deine Daten auf dem Gerät gelöscht.

SICHERE DEINE DATEN VORHER!

So setzt du dein Galaxy A35 auf die Werkseinstellungen zurück: Sichere deine Daten: Verbinde dein Gerät mit einem Computer und kopiere deine Daten. Öffne die Einstellungen auf deinem Gerät. Tippe auf System > Sicherung & Zurücksetzen > Zurücksetzen auf Werkseinstellungen > Gerät zurücksetzen . Gib deinen PIN-Code oder dein Passwort ein, wenn du dazu aufgefordert wirst. Tippe auf Alle löschen . Das Gerät wird jetzt auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.



Danach sollten die Geräte ganz normal hoch fahren und normal starten. Sollte es danach Probleme beim Start selbst geben, kann man versuchen (sofern man in das Menü kommt) den Cache zu leeren. Auf diese Weise kann man in besonders krassen Fällen auch einen Werksreset auslösen, dann werden aber auch alle Daten auf dem Handy gelöscht.

Wenn die Geräte nicht vibrieren oder danach immer noch nicht korrekt starten, deutet dies auf einen Defekt bei der Hardware hin. In diesen Fällen kann man selbst recht wenig tun, sondern sollte sich an eine Fachwerkstatt wenden um prüfen zu lassen, wo genau das Problem liegt. Dort bekommt man in der Regel auch einen Kostenvoranschlag falls eine Reparatur notwendig werden sollte.

6. Samsung-Support kontaktieren:

Wenn du alle oben genannten Lösungen ausprobiert hast und dein Galaxy A35 immer noch nicht startet, wende dich an den Samsung-Support .

. Die Samsung-Supportmitarbeiter können dir weitere Unterstützung bei der Fehlerbehebung geben oder dein Gerät reparieren.



Tipp: Wenn die Geräte sehr lange nicht am Netz waren, sollte man sie einige Stunden am Ladegerät lassen um sicher zu stellen, das auch wirklich Akkuleistung vorhanden ist. Erst danach kann man den oben genannten Hard Reset durchführen.

Bei weiteren Fragen und Problemen gibt es auch eine ganze Reihe von hilfreichen Handbüchern von Dritten, die den Einstieg und die Bedienung von Android besonders einfach machen sollen. Diese funktionieren in der Regel für alle Modelle, da diese alle mit Android arbeiten. Sie gehen aber natürlich nicht auf Besonderheiten der Modelle ein, sondern sind in erster Linie eine Anleitung für das Android Betriebssystem:

