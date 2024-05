In Deutschland gibt es derzeit im Bereich der Samsung Mittelklasse-Smartphones sowohl das Galaxy A35 als auch das Galaxy A55. Mathematisch sieht man dabei bereits, dass dazwischen die 4xer Serie fehlt. Tatsächlich gab es bis vor einigen Jahren auch Galaxy A4x Modelle, aber seit einigen Jahren werden diese nicht mehr angeboten. Das Samsung Galaxy A42 5G war das letzte Modell dieser Serie und kam in Deutschland am 26. Oktober 2020 auf den Markt. Der Preis des Gerätes lag bei Markteinführung bei 369 Euro. Viele Fans fragen sich nun, warum keiner Galaxy A44 und A45 Modelle mehr angeboten wurden und was aus dieser Modellreihe wird.

Warum gibt es kein Samsung Galaxy A44 und A45 mehr?

Die schlechte Nachricht: Es gibt keine offiziellen Informationen von Samsung darüber, warum es kein Galaxy A44 und A45 gibt. Allerdings hat das Unternehmen ab 2020 eine neue Ausrichtung bei der Modellpalette angekündigt und man will sich verstärkt auf die Premium-Modelle konzentrieren. Durchaus denkbar, dass der Wegfall der 4xer Serie damit zusammenhängt.

Mögliche Erklärungen andere Erklärungen sind:

Strategische Entscheidung: Samsung konzentriert sich möglicherweise auf andere Modellreihen in der A-Serie, wie z. B. das A55 und A35, die im Jahr 2023 auf den Markt kamen.

Samsung konzentriert sich möglicherweise auf andere Modellreihen in der A-Serie, wie z. B. das A55 und A35, die im Jahr 2023 auf den Markt kamen. Marktanalyse: Samsung hat möglicherweise Marktforschungen durchgeführt und festgestellt, dass es für ein Galaxy A44 und A45 keine ausreichende Nachfrage gibt.

Samsung hat möglicherweise Marktforschungen durchgeführt und festgestellt, dass es für ein Galaxy A44 und A45 keine ausreichende Nachfrage gibt. Zu geringe Unterschiede: Durchaus auch möglich, dass die technischen und preislichen Unterschiede zwischen den Geräte_Klassen in diesem Bereich zu gering waren, so dass Samsung auf ein Modell verzichtet hat.

Es ist durchaus möglich, dass Samsung die Einführung der Modelle A4x zu einem späteren Zeitpunkt wieder plant. Derzeit gibt es jedoch keine offiziellen Hinweise darauf.

Zuletzt aktualisiert: 10. Mai 2024