Google Fehlermeldung 403 disallowed_useragent – das steckt dahinter – Nutzer berichten ab und an davon, dass bestimmte Google Dienste nicht geöffnet werden können, weil stattdessen die Fehlermeldung „403 disallowed_useragent“ kommt. In dem Fall ist der Zugriff auf bestimmte Dienste gar nicht möglich und vor allem auf dem Smartphone ist das ärgerlich, weil dann beispielsweise Google Maps oder Google Mail nicht funktioniert.

Der Hintergrund für diese Meldung ist recht einfach erklärt. Google akzeptiert die Sicherheit der Verbindung nicht, die die Webseite aufbaut und verhindert daher, dass die Inhalte (vor allem die Anmeldedaten für das Google Konto) geladen werden. In den FAQ ist dazu festgehalten:

Sie können sich auf diesem Bildschirm nicht anmelden, weil diese App nicht den Richtlinien von Google zu eingebetteten WebViews entspricht. Wenn diese App eine Website hat, können Sie versuchen, einen Webbrowser zu öffnen und sich dort anzumelden.

Der Fehler 403 disallowed_useragent bedeutet dabei grundsätzlich, dass der verwendete Browser oder eine Erweiterung darin von Google nicht als vertrauenswürdig eingestuft wird. Dies kann verschiedene Gründe haben, darunter:

Temporäre Probleme: Manchmal können vorübergehende technische Schwierigkeiten bei Google zu solchen Fehlern führen.

Veraltete oder nicht unterstützte Browser: Google aktualisiert seine Dienste regelmäßig und ältere Browserversionen werden möglicherweise nicht mehr unterstützt.

Browser-Erweiterungen: Bestimmte Browser-Erweiterungen können den User-Agent (die Identifikation Ihres Browsers) verändern und so zu diesem Fehler führen.

VPN oder Proxy: VPNs oder Proxys können Ihren Internetverkehr verschleiern und dazu führen, dass Google Ihren Browser nicht mehr erkennt.

Die Fehlermeldung ist dabei vergleichsweise neu. Google prüft diese Verbindungen erst seit 2021 und daher gibt es diesen Fehler auch erst seit wenigen Jahren. Google schreibt selbst dazu:

Wenn Sie die Fehlermeldung „403 disallowed_useragent" erhalten, verwendet die App sogenannte „eingebettete WebViews". Mit WebViews lassen sich Webinhalte in einer App darstellen, aber als eingebettete WebViews sind sie ein Sicherheitsrisiko: Dritte könnten mit ihrer Hilfe auf die Kommunikation zwischen Ihnen und Google zugreifen und sie manipulieren. Um Ihr Konto besser schützen zu können, erlaubt Google seit dem 30. September 2021 keine eingebetteten WebViews mehr.

Was kann ich tun, wenn ich diese Fehlermeldung erhalte? Dieses Problem kann nur der Entwickler der Drittanbieter-App beheben. Wenden Sie sich direkt an den Entwickler, um ihn über den Fehler zu informieren. Wenn die App eine Website hat, können Sie versuchen, sich über einen Browser anzumelden.

Mögliche Lösungen für diese Fehlermeldung sind:

Aktuellsten Browser verwenden: Überprüfen Sie Ihre Browserversion: Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Chrome, Firefox, Edge oder Safari verwenden.

Automatische Updates aktivieren: Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser automatisch nach Updates sucht und diese installiert. Browser-Erweiterungen deaktivieren: Deaktivieren Sie alle Erweiterungen: Deaktivieren Sie vorübergehend alle Browser-Erweiterungen, um zu prüfen, ob eine davon den Fehler verursacht.

Erweiterungen einzeln aktivieren: Aktivieren Sie die Erweiterungen nacheinander, um die fehlerhafte Erweiterung zu identifizieren. VPN oder Proxy deaktivieren: VPN deaktivieren: Wenn Sie ein VPN verwenden, deaktivieren Sie es vorübergehend.

Proxy-Einstellungen überprüfen: Überprüfen Sie Ihre Proxy-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass keine unnötigen Proxys aktiviert sind. Incognito-Modus oder privaten Modus verwenden: Der Incognito-Modus startet Ihren Browser ohne Erweiterungen und mit leeren Cache-Daten. Dies kann helfen, zu bestimmen, ob eine Erweiterung oder ein Cache-Problem die Ursache ist. Andere Geräte oder Netzwerke ausprobieren: Versuchen Sie, auf den Dienst von einem anderen Gerät oder Netzwerk aus zuzugreifen. Dies kann helfen, festzustellen, ob das Problem bei Ihrem Gerät oder Ihrer Internetverbindung liegt. Google-Konto überprüfen: Passwort zurücksetzen: Versuchen Sie, Ihr Google-Passwort zurückzusetzen.

Kontoeinstellungen überprüfen: Überprüfen Sie die Sicherheitseinstellungen Ihres Google-Kontos. Auf Änderungen bei Google warten: In einigen Fällen können vorübergehende Probleme bei Google-Diensten zu solchen Fehlern führen. Warten Sie einige Zeit und versuchen Sie es später erneut.

Leider kann man als Nutzer darüber hinaus an der Stelle wenig machen. Die Verbindungen kann man nicht beeinflussen, dass können nur die Entwickler der jeweiligen App/Webseiten. Man kann aber versuchen, die Webseite in einem anderen Browser aufzurufen oder aber direkt auf die Ressource zuzugreifen. Beispielsweise kann man bei Google Maps auch ohne Konto die Daten nutzen, so dass keine Anmeldung notwendig ist. Dann taucht diese Fehlermeldung auch nicht mehr auf.

