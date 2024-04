[LÖSUNG] WhatsApp Aktivierungscode kommt nicht an

WhatsApp ist eine beliebte Messaging-App, mit der Sie ganz einfach mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben können. Um WhatsApp nutzen zu können, müssen Sie Ihre Telefonnummer verifizieren. Dazu wird Ihnen ein Aktivierungscode per SMS oder Anruf zugesendet. Zumindest sollte dies theoretisch so sein.

Manchmal kann es jedoch vorkommen, dass der Aktivierungscode nicht ankommt. In diesem Fall gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Problem zu beheben.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie tun können, wenn der Aktivierungscode für WhatsApp nicht ankommt. Folgen Sie den Schritten in dieser Anleitung, um das Problem schnell und einfach zu lösen.

WhatsApp Aktivierungscode kommt nicht an

Wenn der Aktivierungscode für WhatsApp nicht ankommt, können Sie folgende Schritte ausprobieren:

1. Prüfen Sie Ihre Telefonnummer:

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Telefonnummer eingegeben haben.

Geben Sie die Telefonnummer im internationalen Format ein, z. B. +49 171 12345678.

Entfernen Sie eventuelle Leerzeichen oder Sonderzeichen aus der Telefonnummer.

2. Warten Sie einige Minuten:

Manchmal kann es einige Minuten dauern, bis der Aktivierungscode zugestellt wird.

Versuchen Sie es erneut, nachdem Sie einige Minuten gewartet haben.

3. Starten Sie Ihr Telefon neu:

Das Neustarten Ihres Telefons kann manchmal helfen, Probleme mit der Zustellung des Aktivierungscodes zu beheben.

4. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Internetverbindung haben:

Um den Aktivierungscode zu erhalten, benötigen Sie eine Internetverbindung.

Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem WLAN-Netzwerk oder mobilen Daten verbunden sind.

5. Deaktivieren Sie temporär Ad-Blocker und Firewalls:

Ad-Blocker und Firewalls können manchmal die Zustellung des Aktivierungscodes blockieren.

Deaktivieren Sie diese temporär und versuchen Sie es erneut, den Code anzufordern.

6. Wählen Sie die Option “Anruf anfordern”:

Wenn Sie den Aktivierungscode nicht per SMS erhalten, können Sie sich von WhatsApp anrufen lassen.

Wählen Sie in der App die Option “Anruf anfordern” und WhatsApp wird Sie mit einem Sprachcode anrufen.

7. Kontaktieren Sie den WhatsApp-Support:

Wenn Sie alle anderen Optionen ausprobiert haben und der Aktivierungscode immer noch nicht ankommt, wenden Sie sich an den WhatsApp-Support.

Den Kontakt zum WhatsApp-Support finden Sie auf der WhatsApp-Website oder in einer E-Mail von WhatsApp.

Weitere Tipps:

Stellen Sie sicher, dass die neueste Version von WhatsApp auf Ihrem Telefon installiert ist.

Deinstallieren Sie WhatsApp und installieren Sie es neu.

Verwenden Sie ein anderes Telefon, um den Aktivierungscode anzufordern

Zuletzt aktualisiert: 23. April 2024