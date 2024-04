Eine Sicherung von WhatsApp sollte man immer mal wieder anlegen um zu verhindern, das Chats, Kontakte und Unterhaltungen verloren gehen, wenn man das Smartphone wechselt oder die Geräte auf einmal einen Defekt haben. Vor allem bei Android ist das aber gar nicht so einfach, weil Whatsapp nicht mit dem normalen Geräte-Backup gesichert wird, sondern extern ein eigenes System nutzt. Das gilt nicht nur für die Erstellung, sondern auch für das Einspielen. Wer also ein neues Smartphone hat und darauf ein normales Backup überträgt, muss in der Regel dennoch WhatsApp separat einrichten und die Daten aus einem WhatsApp Backup wieder herstellen.

Wer also vor dem Problem steht, ein Backup von WhatsApp Daten wieder herstellen zu müssen, kann hier nachlesen, wie das geht und was man dabei beachten sollte. Auf diese Weise kann man eine Sicherung sehr einfach wieder herstellen.

HINWEIS Diese Methoden funktionieren nur, wenn man WhatsApp mit dem gleichen Account nutzt. Man kann so nicht Daten in einen WhatsApp Account mit einer anderen Telefonnummer installieren.

WhatsApp Backup wieder einspielen: so geht man vor

Die Methode zum Wiederherstellen eines WhatsApp-Backups hängt davon ab, ob Sie ein Android-Smartphone oder ein iPhone verwenden:

Android:

Installieren Sie WhatsApp neu: Laden Sie die WhatsApp-App erneut aus dem Google Play Store und installieren Sie sie. Starten Sie WhatsApp und verifizieren Sie Ihre Telefonnummer: Öffnen Sie WhatsApp und geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Telefonnummer zu verifizieren. Wiederherstellung aus Backup wählen: WhatsApp erkennt automatisch, dass ein Google Drive-Backup vorhanden ist, und fragt Sie, ob Sie es wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf “Wiederherstellen”, um den Wiederherstellungsprozess zu starten. Warten Sie auf den Abschluss der Wiederherstellung: Der Wiederherstellungsprozess kann einige Minuten dauern, abhängig von der Größe Ihres Backups. Sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist, können Sie auf Ihre Chats und Medien zugreifen.

iPhone:

Sichern Sie Ihr iPhone mit iCloud: Stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone vor der Wiederherstellung eines Backups in iCloud gesichert ist. Installieren Sie WhatsApp neu: Laden Sie die WhatsApp-App erneut aus dem App Store und installieren Sie sie. Starten Sie WhatsApp und verifizieren Sie Ihre Telefonnummer: Öffnen Sie WhatsApp und geben Sie Ihre Telefonnummer ein. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Telefonnummer zu verifizieren. Wiederherstellung aus iCloud wählen: WhatsApp erkennt automatisch, dass ein iCloud-Backup vorhanden ist, und fragt Sie, ob Sie es wiederherstellen möchten. Tippen Sie auf “Wiederherstellen”, um den Wiederherstellungsprozess zu starten. Warten Sie auf den Abschluss der Wiederherstellung: Der Wiederherstellungsprozess kann einige Minuten dauern, abhängig von der Größe Ihres Backups. Sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist, können Sie auf Ihre Chats und Medien zugreifen.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine stabile Internetverbindung verfügen, bevor Sie ein Backup wiederherstellen.

Die Wiederherstellung eines Backups kann einige Minuten dauern, abhängig von der Größe Ihres Backups und der Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung.

Wenn Sie Probleme beim Wiederherstellen eines Backups haben, wenden Sie sich an den WhatsApp-Support.

Sie können ein lokales Backup auf Ihrem Android-Gerät erstellen, ohne Google Drive zu verwenden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie keine Internetverbindung haben oder wenn Sie den Speicherplatz in Google Drive nicht nutzen möchten. Sie können die Häufigkeit Ihrer Google Drive-Backups in WhatsApp-Einstellungen > Chats > Chat-Backup festlegen. Sie können ein iCloud-Backup Ihres iPhones manuell erstellen, indem Sie zu Einstellungen > iCloud > Backup gehen und auf Jetzt sichern tippen.

Zuletzt aktualisiert: 23. April 2024