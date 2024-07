Redmi 13 Note Pro mit Redmi Watch 3 ab 27,99 Euro monatlich

O2 hat einen neuen Deal aufgelegt und bietet das Redmi Note 13 pro mit einer Redmi Watch 3 bereits ab 27,99 Euro monatlich an. Darin enthalten ist einen O2 Mobile S Flat mit 4 GB Datenvolumen und das macht deutlich, dass sich dieser Deal eher an Einsteiger richtet. O2 hat beispielsweise größere Schüler im Blick, die man mit Handy und Smartwatch ausstatten kann. Das Datenvolumen wächst dabei mit. Pro Nutzungsjahr gibt es 1 GB monatlich mehr. Im 2. Jahr hat man also bereits 5 GB Datenvolumen.

Der aktuelle Deal im Detail

03.07.2024 – Redmi Note 13 Pro 5G mit Redmi Watch 3 mit Vertrag O 2 Mobile S mit 4 GB+ für 27,99 Euro monatlich

KEIN ANSCHLUSSPREIS

36 Monate Laufzeit

4,99 Euro Versand

Was wurde beim Redmi Note 13 pro verbessert?

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro bietet einige Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell, dem Redmi Note 12 Pro. Hier sind die wichtigsten Unterschiede:

Display:

Das Redmi Note 13 Pro hat ein AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Das Redmi Note 12 Pro hat ebenfalls ein AMOLED-Display, aber mit einer Auflösung von 2160 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von 90 Hz.

Das Display des Redmi Note 13 Pro ist also schärfer und flüssiger.

Prozessor:

Das Redmi Note 13 Pro wird vom MediaTek Dimensity 1080 Prozessor angetrieben.

Das Redmi Note 12 Pro wird vom Qualcomm Snapdragon 695 Prozessor angetrieben.

Der Dimensity 1080 ist ein leistungsfähigerer Prozessor als der Snapdragon 695.

Kamera:

Das Redmi Note 13 Pro hat eine Hauptkamera mit 108 Megapixeln, eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln und eine Telemakrokamera mit 2 Megapixeln.

Das Redmi Note 12 Pro hat eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln, eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixeln und eine Telemakrokamera mit 2 Megapixeln.

Die Hauptkamera des Redmi Note 13 Pro hat eine höhere Auflösung und bietet daher mehr Details.

Akku:

Das Redmi Note 13 Pro hat einen Akku mit 5000 mAh und unterstützt 67 Watt Schnellladen.

Das Redmi Note 12 Pro hat einen Akku mit 5000 mAh und unterstützt 67 Watt Schnellladen.

Die Akkulaufzeit beider Geräte ist ähnlich.

Software:

Das Redmi Note 13 Pro läuft mit Android 13 und MIUI 14.

Das Redmi Note 12 Pro läuft mit Android 12 und MIUI 13.

Das Redmi Note 13 Pro hat also die neueste Softwareversion.

Das Xiaomi Redmi Note 13 Pro bietet einige Verbesserungen gegenüber dem Redmi Note 12 Pro, darunter ein besseres Display, einen leistungsfähigeren Prozessor, eine bessere Kamera und die neueste Software. Es ist jedoch auch etwas teurer.

Zuletzt aktualisiert: 3. Juli 2024