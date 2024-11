Oura Ring: Black Deal Angebote für den smarten Ring

Oura hat für die eigenen Produkte eine ganze Reihe von Black Deals gestartet und bietet den eigenen Smart-Ring darüber deutlich billiger an. Je nach Modell spart man so aktuell bis zu 30 Prozent beim Kauf eines Oura-Ringes und das sind teilweise hundert Euro und mehr, die man so Rabatt bekommen kann. Die neuen Preise sind sowohl direkt bei Oura als auch auf Amazon zu finden und wie immer bei diesen Ringen empfiehlt es sich zuerst das Probier-Set zu bestellen um die Ringgröße zu bestimmen. Danach kann man den richtigen Ring mit Rabatt bestellen.

Samsung hat ebenfalls Black Deal gestartet, der Samsung Ring scheint aber nicht mit enthalten zu sein.

Neue Funktionen als Kampfansage an den Samsung Galaxy Ring

Oura bietet bereits einen smarten Ring an und daher sieht man dort die Ankündigung von Samsung, einen eigenen Galaxy Ring zu starten, eher kritisch. In Vorbereitung auf die neue Konkurrenz hat das Unternehmen nun den Oura Labs Bereich gestartet, in dem neuen Funktionen für den Ring vorgestellt werden sollen. Eine erste Funktion ist das sogenannte Symptom Radar – eine Art genereller Tracker für Veränderungen der Biowerte

Das Unternehmen schreibt selbst dazu:

Die erste experimentelle Funktion, die Sie in Oura Labs finden, ist Symptom Radar. Symptom Radar gibt Ihnen die Möglichkeit, Veränderungen in biometrischen Signalen und Trends, die Ihren Körper zusätzlich belasten könnten, besser zu verstehen und zu erkennen. Es überwacht signifikante Veränderungen verschiedener biometrischer Trends, einschließlich Körpertemperaturbereich, Atemfrequenz, Ruheherzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität. Wenn es Anzeichen dafür erkennt, dass Ihr Körper überlastet ist, finden Sie in der Startansicht unter Ihrem Readiness Score eine Benachrichtigung. Wenn diese Veränderungen mit Ihren Gefühlen übereinstimmen, können Sie langsamer werden und sich auf Ruhe und Erholung konzentrieren und alle schädlichen Auswirkungen abwehren.

Wahrscheinlich werden bis zum Start des Samsung Galaxy Ring im Sommer noch weitere Funktionen von Oura für den eigenen Ring kommen um gegen die Konkurrenz von Samsung bestmöglich gerüstet zu sein.