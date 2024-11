Galaxy Z Flip5 und Fold5: erste One UI 7 Testbuild aufgetaucht

Nach wie vor gibt es keine Beta-Version von One UI 7, aber Samsung arbeitet intern natürlich weiter am Update und auf den Testservern ist nun auch eine One UI 7 Version für die faltbaren Modelle aufgetaucht. Samsung Galaxy Z Fold5 und Flip5 werden daher wohl auch mit die ersten Geräte sein, die ein Update auf die neuste One UI Version bekommen werden. Die Build-Nummern lauten dafür aktuell:

Z Fold 5: F946BXXU4EXKN

Z Flip 5: F731BXXU4EXKN

Leider hat die Entwicklung bei der Galaxy S24 gezeigt, dass so eine interne Version noch nicht bedeutet, dass zeitnah auch eine Beta-Version oder eine finale Version folgt. Daher sollte man sich noch keine großen Hoffnungen auf ein schnelles Update machen – wahrscheinlich steht die neue Version offiziell erst im kommenden Jahr für die faltbaren Smartphones zur Verfügung.

One UI 7 bringt eine Reihe spannender Neuerungen und Verbesserungen mit sich, die das Benutzererlebnis auf Samsung-Geräten weiter optimieren. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen, die erwartet werden:

Modernisierte Benutzeroberfläche: Die Icons werden runder und erhalten einen 3D-Look, was dem gesamten Interface ein moderneres Erscheinungsbild verleiht. Verbesserte KI-Funktionen: One UI 7 wird leistungsstärkere KI-Funktionen bieten, die unter dem Begriff Galaxy AI zusammengefasst werden. Diese Funktionen sollen die Benutzererfahrung personalisieren und optimieren. AI-Benachrichtigungen: Eine neue Funktion namens „AI-Benachrichtigung“ wird getestet, die den Nutzern helfen soll, einen besseren Überblick über ihre Benachrichtigungen zu behalten. Überarbeitete Kamera-App: Die Kamera-App erhält sowohl optische als auch inhaltliche Überarbeitungen, um die Fotografie-Erfahrung zu verbessern. Dazu gehören neue Funktionen wie AR Doodle. Beta-Version: Die Beta-Version von One UI 7 wird bald veröffentlicht, was es Nutzern ermöglicht, die neuen Funktionen vor dem offiziellen Release auszuprobieren.

Das große Update auf One UI 7 wird voraussichtlich mit dem Release des Samsung Galaxy S25 erwartet, das entweder Ende Januar oder Mitte Februar 2025 erscheinen soll.

Zuletzt aktualisiert: 22. November 2024