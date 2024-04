Apple AI Pin – wie realistisch ein ein SmartPod?

Humane AI hat mit dem eigenen Pin ein AI-Gerät zu Anstecken vorgestellt und damit gezeigt, dass es durchaus Alternativen zum Smartphone gibt. Im Netz kursieren nun wilde Spekulationen, dass auch Apple in diese Richtung gehen könnte und unter dem Namen SmartPod ein vergleichbares Gerät auf den Markt bringen wird.

Gleich zu Anfang: es gibt derzeit keine Hinweise, dass Apple in diese Richtung aktiv werden wird. Die Grafiken dazu sind alles nur Konzepte und im Vergleich zum Apple Ring, bei dem es viele Patente von Apple gibt, fehlen solche Hinweise beim SmartPod vollkommen. Aktuell gibt es in diesem Bereich also nur die Wünschen von einigen Fans und Überlegen, wie sinnvoll eine solche Entwicklung für Apple wäre.

Grundsätzlich scheint die neue Technik aktuell noch einige Schwierigkeiten zu haben. Es gibt bei Humane AI durch Kritik an der Umsetzung der Features und daher würde Apple – selbst wenn man in diese Richtung entwickelt – noch einige Jahre an Entwicklungsarbeit investieren müssen, um ein Gerät vorzustellen, dass den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Ein SmartPod wäre wenn dann also nur mittelfristig verfügbar und noch keine zeitnahe Lösung.

Zum anderen sind die wirtschaftlichen Überlegungen durchaus ein Problem. Anders als beispielsweise der Apple Ring oder die Apple Watch wäre ein SmartPod wohl eine Alternative zum iPhone und würde damit die Verkaufszahlen innerhalb des Unternehmens kannibalisieren. Apple wird aber wohl nichts tun, was den Erfolg des iPhone gefährdet, denn nach wie vor sind immer noch 60 bis 70 Prozent der Umsätze des Unternehmens vom iPhone abhängig. Eine Alternative dazu ist bei Apple also gar nicht gewünscht und daher eher unrealistisch.

Aktuell sieht es also nicht danach aus, als würde Apple wirklich in diese Richtung gehen wollen und einen eigenen AI PIN entwickeln. Wenn sich die Technik durchsetzt, wäre aber denkbar, dass es einen PIN als Alternative Bedienung zum iPhone gibt – das projizierte Bedienungsfeld des Humane AI PIN wäre auf jeden Fall eine gute Ergänzung zum iPhone.

Zuletzt aktualisiert: 23. April 2024