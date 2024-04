Apple Vision pro läuft richtig schlecht

Das Apple Headset ist jetzt fast 3 Monate auf dem Markt aber weiter vor allem in den USA erhältlich. Die Erwartungen von Apple an die neue Technik scheinen sich dabei allerdings nicht erfüllt zu haben, denn es gibt Hinweise, dass Apple die Produktionsmengen der Vision pro fast halbiert hat. Nach Angaben von Apple Analyst Ming-Chi Kuo geht das Unternehmen wohl mittlerweile nur noch von 400.000 bis 450.000 Einheiten für 2024 aus – ursprünglich hatte man mit bis zu 800.000 verkauften Einheiten geplant.

Kuo schreibt dazu selbst:

Apple hat seine Vision Pro-Lieferungen für 2024 auf 400.000 – 450.000 Einheiten reduziert (im Vergleich zum Marktkonsens von 700.000 – 800.000 Einheiten oder mehr).

Apple hat die Bestellungen gekürzt, bevor Vision Pro in Nicht-US-Märkten eingeführt wurde. Das bedeutet, dass die Nachfrage auf dem US-Markt deutlich über den Erwartungen zurückgegangen ist, was Apple dazu veranlasst, die Nachfrage in Nicht-US-Märkten konservativ einzuschätzen.

Apple überprüft und passt seine Produkt-Roadmap für Head-Mounted-Displays (HMD) an, sodass es im Jahr 2025 möglicherweise kein neues Vision Pro-Modell geben wird (die bisherige Erwartung war, dass es in 2H25/4Q25 ein neues Modell geben würde). Apple geht nun davon aus, dass die Auslieferungen von Vision Pro im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen werden.