Apple: Fast 20 Prozent Rückgang bei den Verkäufen in China

Es hatte sich bereits angedeutet: der Markt in China kommt durch die Rückkehr von Huawei deutlich in Bewegung und einer der Verlierer dabei ist Apple. Das Unternehmen muss im ersten Quartal 2024 einen Rückgang der Verkäufe von 19,1 Prozent verkraften. Das ist ein herber Schlag im wichtigen China-Geschäft und dürfte sich kaum kompensieren lassen. Dabei hatte Apple bereits reagiert und die Preise der Geräte gesenkt. Einen nachhaltigen Einfluss scheint dies aber nicht gehabt zu haben.

Associate Director Ethan Qi von Counterpoint kommentierte die Marktdynamik wie folgt: „Die Dynamik scheint auf einer Erholung aufzubauen, da Chinas Smartphone-Verkäufe ihren Wachstumskurs fortsetzten und im ersten Quartal 2024 um 4,6 % gegenüber dem Vorquartal wuchsen. Die Verkaufsförderungsmaßnahmen während der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten waren am größten.“ Wachstumstreiber. Laut dem China Smartphone Weekly Model Sales Tracker von Counterpoint verzeichneten die durchschnittlichen wöchentlichen Verkäufe in den vier Wochen vor dem chinesischen Neujahr im Vergleich zu einer normalen Woche ein starkes Wachstum von 20 %.“

In einem weiteren Kommentar zur Marktdynamik sagte Senior Analyst Mengmeng Zhang: „Das erste Quartal 2024 war das wettbewerbsintensivste Quartal aller Zeiten, wobei die sechs größten Akteure in Bezug auf den Marktanteil nur 3 %-Punkte voneinander trennten.“ Smartphone-OEMs stehen während der Feiertage in einem harten Wettbewerb und legen bereits lange im Voraus verschiedene Marketing- und Werbestrategien fest. Vor allem chinesische OEMs mit ihren zahlreichen kostengünstigen Angeboten profitieren vom Umsatzanstieg im Low-End-Segment, da Wanderarbeiter bei der Rückkehr in die Ferien günstigere, preisgünstigere Smartphones kaufen. Dieser Trend hat die Marktanteilslücke zwischen den großen Playern weiter verringert.“

Spannend wird, ob sich dieser schlechte Trend von Apple auch auf dem internationalen Markt so fortsetzen wird oder ob es sich wirklich vor allem um einen Effekt in China handelt und auf den starken Zahlen von Huawei auf dem Heimatmarkt beruht. Die globalen Verkaufszahlen werden in den kommenden Tagen erwartet – wir gehen aber auch hier davon aus, dass Apple mit Rückgangen bei den Verkaufen kämpfen muss.

