Samsung Galaxy C55: Mittelklasse-Smartphones lädt fast doppelt so schnell wie das Galaxy S24 Topmodell

Samsung Fans haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass das Unternehmen bei der Aufladung eher geringe Watt-Zahlen und damit vergleichsweise lange Ladezeiten bietet. Während andere Smartphones auf dem Markt mittlerweile mit über 100 Watt geladen werden können, liegt das Galaxy S24 beispielsweise in diesem Jahr weiter bei nur 25 Watt.

Allerdings zeigt Samsung, das man durchaus anders kann, denn ausgerechnet das preiswerte neue Galaxy C55, das vor wenigen Tagen vorgestellt wurde, schafft auch eine Aufladung mit bis zu 45 Watt und ist damit fast doppelt so schnell wie die Topmodelle des Unternehmens. Warum Samsung die neue Technik ausgerechnet bei diesem Gerät der unteren Mittelklasse verbaut hat, bleibt wohl ein Geheimnis des Unternehmens, aber Fans werden sich natürlich schon fragen, warum man solche Technik nicht auch mit der Premium-Serie anbieten kann.

Leider ist das Gala C55 auch nur in China zu bekommen. Die Modelle sind bisher nur für China gestartet und es gibt keine Hinweise, dass ein Marktstart global oder in Deutschland geplant ist. Die schnelle Ladetechnik zum kleinen Preis bleibt also deutschen Nutzer vorerst verwehrt.

Als positiven Punkt kann man aber zumindest festhalten, dass Samsung auch schnelles Laden zu günstigen Preisen kann und das macht Hoffnung, dass im kommenden Jahr beispielsweise bei Galaxy S25 endlich schneller Aufladungen unterstützt werden und das man nicht auf das Ultra-Modell zurückgreifen muss, wenn man kürzere Ladezeiten möchte.

