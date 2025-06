Samsung Galaxy S26 Edge zeigt sich zusammen mit dem S26 Ultra

In der IMEI Datenbank sind neue Einträge aufgetaucht, die sowohl das Samsung Galaxy S26 Ultra als auch das Galaxy S26 Edge zeigen. Samsung scheint das Edge also nicht separat zu entwickeln, sondern in einem Zug mit den andere Modelle der Galaxy S26 Serie. Das könnte darauf hindeuten, dass die Gerüchte um eine Integration der Geräte in die Serie stimmen. Das Galaxy S26 könnte daher im kommenden Jahr direkt mit allen anderen S26-Smartphones auf den Markt gebracht werden.

Samsung Galaxy S26 Edge soll die Plus-Modelle ersetzen

Das Samsung Galaxy S25 Edge ist noch gar nicht richtig auf dem Markt, da gibt es bereits Hinweise, was Samsung im kommenden Jahr mit den Modellen plant. Angeblich werden die kommenden Galaxy S26 Edge die Galaxy S26+ ersetzen und damit regulärer Teil der Serie werden. Wahrscheinlich wird das kommende Edge damit auch zum Event Anfang 2026 mit vorgestellt und natürlich bestätigen die Hinweise auch, dass es im kommenden Jahr eine Edge-Version mit deutlich dünnerem Design geben wird.

Bei 9to5google schreibt man dazu:

Einem Bericht zufolge plant Samsung trotz der mäßigen Resonanz auf die erste Generation in dieser Woche bereits, nächstes Jahr ein „Galaxy S26 Edge“ auf den Markt zu bringen und dabei sogar eines seiner bestehenden Geräte zu ersetzen. The Elec berichtet, dass Samsung plant, das Galaxy S26+ nächstes Jahr durch ein Galaxy S26 Edge zu ersetzen. In gewisser Weise ergibt das Sinn. Das Galaxy S25+ und das S25 Edge haben die gleiche Bildschirmgröße und Grundfläche, das Edge ist lediglich dünner. Das Edge ist zudem 100 US-Dollar teurer, verfügt aber über eine verbesserte Kamera mit dem gleichen 200-MP-Sensor wie das Ultra. Der größte Unterschied zwischen den beiden Geräten liegt eigentlich in der Akkulaufzeit. Der Bericht geht davon aus, dass Samsung mit der Entwicklung dieses „schlanken“ Geräts der nächsten Generation begonnen hat, dies hängt jedoch von der Leistung des Galaxy S25 Edge ab.

Eventuell ein Problem: damit wird der technischen Vorteil der Ultra-Modelle kleiner. Die Edge-Version hat einige Technik der Ultra-Modelle bekommen und wenn Samsung die Plus-Versionen durch das Edge ersetzt, muss man sich Einiges einfallen lassen, um die Ultra-Modelle attraktiv zu halten.

Samsung selbst hat diesen Schritt bisher nicht bestätigt, daher bleibt offen, wie zuverlässig diese Vorhersage zu den Galaxy S26 ist.