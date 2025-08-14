Samsung Galaxy S26: Software wird bereits getestet

Samsung arbeitet offenbar bereits an One UI 8.5 für die kommende Galaxy S26-Serie. Auf einem US-Testserver wurde ein erster Build mit der Versionsnummer AYH3 entdeckt: S948USQU0AYH3, S948UOYN0AYH3 und S948USQU0AYH3. Die Build-Nummern deuten auf die US-Varianten des Galaxy S26 hin, was darauf schließen lässt, dass erste interne Tests bereits laufen. One UI 8.5 dürfte auf Android 16 basieren und neue Funktionen sowie Optimierungen mitbringen, insbesondere im Bereich KI, Sicherheit und Performance. Die frühe Sichtung des Builds lässt vermuten, dass Samsung den Launch der S26-Serie mit einer neuen Softwaregeneration kombinieren könnte. Offizielle Details stehen noch aus.

Gleich zwei neue Namen im kommenden Jahr

In der GSMA Datenbank sind die neuen Galaxy S26 aufgetaucht und damit gibt es auch eine Blick auf die neuen Modell-Nummern. Diese zeigen für das kommende Jahr eine deutliche Veränderung.

Die Modellnummern der Galaxy S26 Serie sehen wie folgt aus:

Galaxy SM-S942

Galaxy SM-S947

Galaxy SM-S948

Die Modellnummern für die 2026er Samsung-Geräte entsprechen nicht den Erwartungen. Bisher nutzte Samsung ein klares Schema: Das Standardmodell endete mit 1, das Plus-Modell mit 6 und das Ultra-Modell mit 8, wie etwa beim Galaxy S25 (SM-S931), S25+ (SM-S936) und S25 Ultra (SM-S938). Entsprechend wurde für das Galaxy S26 die Nummer SM-S941 erwartet, doch es trägt die Bezeichnung SM-S942.Laut der GSMA-Datenbank gibt es drei Modelle: Galaxy S26 (SM-S942), Galaxy S26 Edge (SM-S947) und Galaxy S26 Ultra (SM-S948). Ein Galaxy S26 Plus, das normalerweise die Nummer SM-S946 hätte, fehlt jedoch. Dies deutet darauf hin, dass Samsung 2026 möglicherweise auf ein Plus-Modell verzichtet. Es scheint daher, als würden sich die Gerüchte bewahrheiten und Samsung ersetzt das Galaxy S26+ durch das Edge-Modell.

Bei AndroidAuthority hat man dazu noch eine weitere Änderung gefunden. Im Code gibt es Hinweise auf drei Modelle und auf eine neue Pro-Version. Diese soll das normale Galaxy S26 ersetzen. Das Lineup für 2026 soll daher wie folgt aussehen:

Samsung Galaxy S26 Pro,

Samsung Galaxy S26 Edge,

Samsung Galaxy S26 Ultra

Leider ist nicht bekannt, ob mit dem Wechsel des Namens von Samsung Galaxy S26 auf Samsung Galaxy S26 pro auch ein technisches Update einhergeht oder ob Samsung lediglich den Namen anpasst.

Schlechte Nachrichten bei S-Pen, Akku und Kamera

In dieser Woche gab es mehrere spannende Entwicklungen rund um das kommende Samsung Galaxy S26 – allerdings gibt es auch einige schlechte Neuigkeiten vor allem rund um die Kamera und die S-Pen Unterstützung der Modelle.

1. Kaum Kamera-Innovationen bis 2028 erwartet: Laut einem Bericht von Netzwelt plant Samsung bei der Galaxy-S26- und S27-Serie keine größeren Kamera-Upgrades. Erst mit dem Galaxy S28 soll ein signifikanter Technologiesprung erfolgen. Gründe dafür könnten das immer schlankere Design und ein Sparkurs bei der Hardwareentwicklung sein.

2. Samsung könnte erstmals Snapdragon-Chip selbst fertigen: Ein Bericht von Curved legt nahe, dass Samsung möglicherweise die „for Galaxy“-Variante des neuen Snapdragon 8 Elite 2 selbst produzieren wird – im modernen 2-nm-Verfahren. Das wäre ein Novum, da bisher TSMC für die Fertigung verantwortlich war.

3. Galaxy S26 Ultra: S Pen möglicherweise ohne integrierten Schacht: Gerüchten zufolge könnte das Galaxy S26 Ultra zwar weiterhin den S Pen unterstützen, aber keinen Schacht mehr im Gehäuse dafür bieten. Das würde Platz für ein kompakteres Design schaffen, könnte aber den Komfort für Nutzer einschränken. Der Pen müsste dann wohl per Handyhülle mitgeführt werden.

4. Design und Display: Noch schlanker, noch heller: Mehrere Quellen berichten, dass Samsung beim Galaxy S26 auf ein noch dünneres Gehäuse und ein helleres AMOLED-Display mit bis zu 3.000 Nits setzen will. Auch eine Under-Display-Kamera wird erneut diskutiert, ist aber noch nicht bestätigt. Da Samsung wohl die UDC beim Fold7 ersetzen wird, gehen wir aber nicht davon aus, dass diese beim Galaxy S26 zum Einsatz kommt.

UPDATE Laut GalaxyClub NL bleibt es bei einem 5000mAh Akku für die Galaxy S26 Ultra. Es wird also beim Akku kein direktes Update bei der Leistung geben. Das ist etwas schade – viele Fans hatten auf mehr Akku Leistung gehofft um mit den anderen Modellen auf dem Markt mithalten zu können.

Erste Datenbank-Einträge bestätigen das Edge-Modell

Es gibt in der IMEI Datenbank erste Einträge zur Galaxy S26 Serie und damit daher ist klar, dass Samsung an den Modellen arbeitet. Aktuell sind eine Ultra-Version und Egde-Modell der Galaxy S26 Serie gelistet – das normale Modell dürfte aber auch bald kommen. Bei Sammypolice schreibt man dazu:

Bei genauerem Hinsehen fallen die Modellnummern SM-S947U für das S26 Edge und SM-S948U / SM-S948N für die Ultra-Variante auf. Samsungs Modellcodes folgen einem System: Das „U“ ist die Standardkennzeichnung für Geräte für den US-Markt, während „N“ für Südkorea reserviert ist. Dies ist ein deutliches Indiz dafür, dass sich die ersten Produktions- und Zulassungsanträge zunächst auf Schlüsselmärkte konzentrieren – ein Muster, dem Samsung seit Jahren folgt. Dass derzeit nur die Edge- und Ultra-Modelle verfügbar sind, bedeutet nicht, dass die Standardmodelle S26 und S26+ fehlen. Samsung registriert fast immer zuerst die Top-Varianten und zieht dann mit den übrigen nach, sobald die Produktion anläuft und die weltweiten Zulassungsanträge eintreffen.

Spannend ist, dass direkt das Galaxy S26 Edge mit gelistet wird. Das dürfte den Spekulationen Auftrieb geben, dass die Modelle direkt zusammen mit den anderen S26 gestartet werden und daher einen festen Platz im Lineup der Modellreihe bekommen werden.

Samsung Galaxy S26: gute Nachrichten zu den Preisen

In dieser Woche gab es gleich zwei spannende Berichte rund um die kommende Galaxy S26 Serie von Samsung. Zum Einen hat Samsung durch interne Einsparungen die Produktionskosten der Galaxy S26 Modelle stabil halten können. Daher sollen wohl auch die Preise der Galaxy S26 im Vergleich zu diesem Jahr nicht ansteigen. Man bekommt die neuen Smartphones also zu vergleichbaren Preisen wie die Vorgänger-Versionen. (Quelle)

Zum anderen soll Samsung bei der Produktion der neuen Exynos 2600 Prozessoren auf ein 2nm Verfahren mit der neuen GAA-Technologie (Gate-All-Around) setzen, eine Weiterentwicklung des traditionellen FinFET, die eine bessere Kanalsteuerung und eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs ermöglicht, ohne dabei die Prozessleistung zu opfern. Damit wäre viel Leistung bei geringerer Wärmeentwicklung möglich. Die Galaxy S26 mit Exynos Chipsatz wären damit wohl mindestens auf Augenhöhe mit Qualcomm Prozessoren. (Quelle)

One UI 8.5 als Standard-Version

Die Hinweise verdichten sich, dass Samsung bei den Galaxy S26 nicht auf eine komplett neue One UI Version setzen wird, sondern dass die Modelle mit der Zwischenversion One UI 8.5 kommen werden. Hintergrund ist der Wechsel beim Takt für die Einführung von Android Version, den Google deutlich nach vor gelegt hat. Die Android Versionen kommen mittlerweile bereits im 2. Quartal und daher muss Samsung auch die Entwicklung der eigenen Oberfläche anpassen. Bisher ist allerdings unklar, welche Neuerungen und Details One UI 8.5 mitbringen wird – wir gehen aber in jedem Fall wieder von neuen AI Funktionen aus.

Endlich ein größerer Akku

Bei anderen Topmodellen auf dem Markt sind Akkus mit 6.000mAh durchaus normal, aber Samsung war bisher an dieser Stelle eher sparsam. Laut neuen Berichten könnte es aber im kommenden Jahr endlich größere Akkus geben. Im Galaxy S26 Ultra soll ein 6.000mAh Akku zum Einsatz kommen, der dann wohl auch deutlich längere Laufzeiten garantiert.

Im Original heißt es dazu:

Um stromhungrigere Funktionen zu ermöglichen und die Akkulaufzeit zu verbessern, testet Samsung Berichten zufolge einen 5.500-mAh-Akku. Insider deuten sogar an, dass er bis zu 6.000 mAh erreichen könnte. Dies wäre ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem 5.000-mAh-Akku des Galaxy S25 Ultra. Hinter den Kulissen erforscht Samsung angeblich die Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie, die eine höhere Energiedichte bei gleichbleibender Größe ermöglicht. Sollte dies umgesetzt werden, würde dies ein neues Kapitel in der Entwicklung von Smartphone-Akkus einleiten – besonders wichtig für KI-gesteuerte Software und helle, stromfressende Displays.

Ob letztendlich wirklich längere Akkulaufzeiten dabei erreicht werden, bleibt aber offen. Das wird viel von der Optimierung der Software abhängen auch davon, wie viel Energie die neue Exynos Prozessoren benötigen werden.

Komplette Serie mit Exynos 2600 Chipsatz?

Es scheint recht sicher, dass Samsung bei den Galaxy S26 Modellen wieder auf den Exynos 2600 aus der eigenen Produktion setzen wird, um die Kosten niedrig zu halten. Allerdings war bisher unklar, in welchem Umfang der neue Chipsatz zum Einsatz kommen wird. Nun gibt es Hinweise, dass die Nutzer in Europa generell auf Smartphones mit dem Exynos 2600 Prozessor zurückgreifen müssen und der Snapdragon 8 Gen 4 Prozessor nur außerhalb von Europa angeboten wird.

Bei Sammobile schreibt man im Original dazu:

Den Gerüchten in der X-Leaks-Echokammer zufolge wird der Exynos 2600 für das Galaxy S26 verwendet, aber aufgrund von Produktionsbeschränkungen im 2-nm-Prozess wird er möglicherweise nur in Europa ausgeliefert. Das bedeutet, dass überall sonst der Snapdragon-Chipsatz zum Einsatz kommen würde.

Für deutsche Nutzer machen die neuen Hinweise wenig Unterschied. Man sollte davon ausgehen, dass die deutschen Modelle der Galaxy S26 Serie (und wahrscheinlich auch das Samsung Galaxy S26 Ultra) einen Exynos Prozessor an Bord haben werden.

Es bleibt dabei – keine Under-Display Kamera

Das Samsung Galaxy S26 und auch das Samsung Galaxy S26 Ultra wird keine UDC Kamera bekommen. Die Qualität der Aufnahmen von Under-Display Kamera ist nach wie vor nicht auf dem Level, den Samsung sich für die Premium-Modelle vorstellt und daher wird es auch im kommenden Jahr ein Punch.Hole Display mit Öffnung für die Frontkamera geben. Samsung hat dies bisher natürlich noch nicht selbst bestätigt – Grundlage dafür sind Berichte aus Südkorea zur Lieferkette der neuen Galaxy S26 Serie.

Wenig Änderungen beim Design erwartet

Es gibt einen neuen Lea zu dem Rahmendaten der neuen Galaxy S26 Serie und wenn die Angaben stimmen, wird es zumindest bei den Dimensionen der neuen Geräte wenig Änderungen geben. Samsung setzt auf weitgehend die gleichen Abmessungen, lediglich die Rahmen um das Display sollen leicht kleiner ausfallen. Wahrscheinlich wird man diesen Unterschied aber nur bemerken, wenn man die Geräte direkt nebeneinander hält.

Deutsche Modelle bekommen wieder Exynos-Prozessoren

Mittlerweile ist klar, dass die Samsung Galaxy S25 komplett auf Snapdragon Prozessoren setzen, aber im kommenden Jahr wird Samsung wieder die hauseigenen Exynos Prozessoren zur Verfügung haben. Nach aktuellen Berichten läuft die Entwicklung des Samsung Exynos 2600 Chipsatzes dabei gut. Die Ausbeute bei der Produktion liegt deutlich höher als in diesem Jahr und Ende 2025 soll der neue Chipsatz zur Verfügung stehen. Daher scheint es aktuell keine Probleme zu geben, den neuen Prozessor beim Samsung Galaxy S26 zum Einsatz bringen. Wir rechnen daher wieder mit einer 2-Prozessor-Lösung für die deutschen Modelle:

Samsung Galaxy S26 und S26+ werden den Exynos 2600 Chipsatz bekommen

Samsung Galaxy S26 ultra setzt wohl auch im kommenden Jahr auf den Snapdragon 8 Elite 2 Prozessor

wie es bei einem eventuellen Galaxy S26 FE und einem Galaxy S26 EDGE aussehen wird, ist nicht offen, hier kann man noch nicht sagen, welche Prozessor-Lösung Samsung anstreben wird.