Erste Beta-Builds von One UI 8 für Samsung Galaxy Z Fold5 und Flip5

Samsung scheint die nächste große Softwaregeneration vorzubereiten: Die ersten Beta-Builds von One UI 8 wurden auf einem Testserver für das Galaxy Z Flip5 und das Galaxy Z Fold5 entdeckt. Für das Z Flip5 wurden die Build-Versionen F731NKSU5ZYH5, F731NOKR5ZYH5 und F731NKSU5FYH5 gesichtet, während das Z Fold5 mit den Versionen F946NKSU5ZYH5, F946NOKR5ZYH5 und F946NKSU5FYH5 vertreten ist.

Beide Modellnummern deuten auf die koreanischen Varianten hin, was darauf schließen lässt, dass Samsung den Beta-Test zunächst in Südkorea starten wird. One UI 8 basiert vermutlich auf Android 15 und dürfte zahlreiche neue Funktionen mitbringen – darunter verbesserte Sicherheits- und Datenschutzoptionen, eine effizientere Energieverwaltung sowie möglicherweise neue KI-Features zur Optimierung der Nutzererfahrung.

Dass sowohl das Z Flip5 als auch das Z Fold5 zu den ersten Geräten gehören, die mit der neuen Software getestet werden, überrascht nicht: Als aktuelle Foldable-Flaggschiffe stehen sie im Fokus von Samsungs Softwareentwicklung. Ein offizieller Zeitplan für den Start des Beta-Programms wurde bislang nicht veröffentlicht, doch die Sichtung der Builds auf dem Testserver deutet darauf hin, dass der Rollout nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt.

Was ist neu mit One UI 8 bei den Folables?

One UI 8 bringt für Samsungs Foldables wie das Galaxy Z Fold5 und Z Flip5 eine Reihe spannender Neuerungen, die speziell auf die besonderen Anforderungen faltbarer Geräte zugeschnitten sind. Die Benutzeroberfläche basiert auf Android 16 und wurde in enger Zusammenarbeit mit Google entwickelt, um die neuesten Systemfunktionen optimal zu integrieren.

Zu den Highlights zählen erweiterte KI-Funktionen, darunter die neue „Now Bar“, die kontextabhängige Live-Updates liefert, sowie Features wie „Suggest Erase“, „Photo Assist“ und „Generative Edit“, die die Bildbearbeitung deutlich intuitiver machen. Auch die Bedienung über Sprache, Text und Gesten wurde verbessert, was besonders bei der Nutzung im Flex-Modus der Foldables von Vorteil ist.

Samsung DeX erhält ein Update mit besserer Display-Kompatibilität und einem optimierten Desktop-Modus, was die Produktivität auf dem großen Fold-Display steigert. Zudem wurde das Quick Share überarbeitet, um Dateifreigaben zwischen Geräten schneller und einfacher zu gestalten.

Ein weiteres Plus: Die neue Sicherheitsarchitektur mit Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) und einem robusteren Secure Folder sorgt für besseren Datenschutz. Insgesamt zielt One UI 8 darauf ab, die Nutzererfahrung auf Foldables durch mehr Intelligenz, Flexibilität und Sicherheit deutlich zu verbessern.