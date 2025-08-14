Apple: Einladung zum iPhone 17 Event bereits geleakt?

Es gibt erste Hinweise darauf, dass Apple beim iPhone-17-Event 2025 den Claim „Futurebound“ verwenden könnte. Zwar wurde dieser Slogan noch nicht offiziell bestätigt, aber in Branchenkreisen und Leaks wird er bereits mit dem Event in Verbindung gebracht. Der Begriff „Futurebound“ passt gut zu Apples Positionierung der neuen iPhone-Generation, die mit dem ultradünnen iPhone 17 Air, KI-gestützten Funktionen und einem überarbeiteten Design einen klaren Schritt in Richtung Zukunft markieren soll.

Der Claim würde sich nahtlos in Apples bisherige Marketingstrategie einfügen, bei der Fortschritt, Eleganz und technologische Vision im Mittelpunkt stehen. Sollte sich „Futurebound“ als offizieller Slogan bestätigen, wäre dies ein starkes Signal für den Fokus auf Innovation und die nächste Ära mobiler Technologie.

Dazu wurde auch angebliches Bildmaterial geleakt. Das Problem: der X Account, der dieses Material veröffentlicht hat, exitisiert nicht mehr. Er scheint nur angelegt worden zu sein, um speziell dieses Thema zu teilen. Daher lässt sich kaum sagen ob dies nur ein Fake ist oder eine zuverlässige Quelle. Wir tippen eher auf eine Photoshop-Version der Einladung und nicht auf einen realen Leak.

Das Apple-Event zur Vorstellung des iPhone 17 wird voraussichtlich am Dienstag, den 9. September 2025 stattfinden. Die offizielle Einladung zur Keynote wird laut bisherigen Mustern vermutlich am 26. August verschickt. Erwartet werden vier neue Modelle: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Das iPhone 17 Air ersetzt wohl die Plus-Reihe und soll besonders dünn und leicht sein. Technisch bringt die Serie unter anderem den neuen A19-Chip, ein 120-Hertz-Display für das Standardmodell und ein überarbeitetes Kameradesign bei den Pro-Versionen. Auch iOS 26 mit „Liquid Glass“-Look wird vorgestellt.